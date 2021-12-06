Omicron│美藥廠拒開放疫苗專利　白宫只能無可奈何

Omicron變種病毒在全球迅速蔓延，其威脅性及危險性目前仍未清楚，但加快全球疫苗接種仍是箇中關鍵。然而，在Omicorn首度發現的非洲大陸，接種率仍然低迷，擁有高效率mRNA疫苗技術的美國藥廠在疫苗面世一年後，始終不願開放技術專利，拜登政府縱使口頭上支持豁免，實際上卻毫無寸進。



上月中， 輝瑞正式向美國食品及藥品管理局（FDA）申請批准使用實驗性抗病毒藥Paxlovid作為新冠治療藥物。該藥在後期測試顯示有效降低患者入院風險，降低成年人患者死亡率達九成。該藥跟默克東（Merck）的新冠口服藥molnupiravir類似，適用於輕度至中度病症患者。輝瑞跟隨默沙東的步伐，跟聯合國支持的「藥品專利池」（Medicines Patent Pool, MPP）簽定協議，允許仿製藥廠製造該藥的廉價版，供應給95個中低收入國家。

這對於全球抗疫而言固然是一大喜訊。然而，輝瑞這次開放新冠口服藥專利，跟他們始終拒絕分享疫苗配方專利形成了鮮明對比。

有英國民眾已接種輝瑞加強劑疫苗。（AP）

由輝瑞與BioNTech研發的mRNA新冠疫苗面世至今，在全球已售出35億劑，其有效率超過九成，至今仍是最有效的新冠疫苗之一，即使面對Delta變種病毒效果仍然理想。然而，輝瑞疫苗絕大多數為發達國家所採購，只有極少數mRNA疫苗售予或轉贈至發展中國家。而輝瑞mRNA疫苗的銷售額預計在2021年達到360億美元（約2,800億港元），到2022年仍達290億美元（約2,258億港元）。而另一mRNA疫苗生產商莫德納（Moderna）預計今年亦可獲得約122億美元（約873億港元）收入。

輝瑞被指跟窮國簽署「不平等條約」

而且，有美國消費者權益組織指出，輝瑞雖向發展中國家以較低售價出售疫苗，但在條款上利用權力「把盈利最大化及轉嫁風險」。《華盛頓郵報》10月19日報道，輝瑞簽訂73份合同，僅五份被有關國家的政府公開。消費者權益組織Public Citizen取得了輝跟阿爾巴尼亞、巴西、哥倫比亞、多明尼加、歐盟及秘魯政府簽定的合同草案，有審查過這些合同條款的專家認為輝瑞部分要求極端。

Public Citizen指，輝瑞首先是通過保密條款使各地政府保守沉默，其次是公司有權禁止政府接受第三方捐贈額外的輝瑞疫苗。另外，輝瑞要求部分國家放棄主權豁免，在與巴西、智利、哥倫比亞、多明尼加共和國達成的合同，這些國家喪失了「預防性扣押任何資產」的豁免權。喬治城大學公共衛生法教授Lawrence Gostin形容，「這幾乎等於一家公司要求美國以大峽谷作為抵押品」一樣。Public Citizen又指，輝瑞在這些合同草案中，保留了自己在關鍵決策上擁有唯一決策權。其中，在阿爾巴尼亞、巴西及哥倫比亞的合同中便加入條款：在疫苗短缺情況下，輝瑞有權單方面更改交貨時間表，而不受懲罰。

首先發現變種Omicron病毒的南非，已是非洲新冠疫苗率最高的國家之一。（AP）

捍衛mRNA知識產權

由此可見，美國大藥廠在全球疫情防控可謂握有「生殺大權」。不過，公共衛生專家認為，如今單靠富國捐贈數以億計疫苗已不能有效解決問題，專家認為更好的辦法是：由發展中國家自行生產「黃金標準」的mRNA疫苗。

過去一年來，發展中國家及世衛（WHO）一直呼籲各大藥廠豁免新冠疫苗及治療的知識產權，然而一直受到加拿大、德國、澳洲、英國等發達國家反對；而在美國，跟上任特朗普政府不同，拜登政府亦支持有關倡議。衛生部門官員指摘大藥廠拒絕開放疫苗專利，導致中低收入國家疫苗短缺，至今非洲人口的整體接種率僅7%。

輝瑞堅持的說法是，mRNA疫苗技術複雜，由第三方生產商製造或容易出錯，影響公眾信心，因此堅持加大自身產能，並以較低廉價格售予發展中國家。輝瑞一位發言人表示：「與我們的口服抗病毒藥不同，它（口服藥）是一種小化學份子，高質量的疫苗是大的生物分子，需要一致的生物生產。」、「在任何情況下，這都是一個異常複雜的過程，在大流行期間更是如此。」至於另一廠商莫德納亦反對讓窮國自行生產mRNA疫苗，行政總裁Stephane Bancel曾說：「你不能聘請到懂得做mRNA的人：這些人並不存在。」

輝瑞與BioNTech疫苗為高有效率的ｍRNA疫苗，預計也能針對新變種迅速調配。（AP）

發展中國家具備生產mRNA疫苗能力？

Public Citizen藥品分配專家Zain Rizvi指出，輝瑞與莫德納對它們技術的專利鎖定時間越長，在未來，他們在任何癌症或其他疾病疫苗研發的優勢就越大。因此，當一家公司擁有正常運轉的生產線時，把mRNA內容轉換成瘧疾或HIV病毒等不同病原體來製造疫苗，都會是一個簡單的過程。

根據英國牛津大學的Our World in Data統計數據，全球僅0.6%接種於低收入國家民眾身上。而且，大多數低收入國家買到或獲捐贈的都不是mRNA疫苗。有效率偏高的mRNA疫苗絕大多數都流向付得起錢的發展國家。

隨着Omicron變種肆虐，外界再次關注到印度與南非牽頭爭取疫苗專利三年豁免權，歐盟對此呈現出內部分歧，但布魯塞爾方面仍主張保護專利，並寄望華府只是「口頭上支持豁免」，並非真正落實。現時，不少國家陸續展開第三針接種，使這種疫苗不平等的情況更加明顯。不論富國或窮國的衛生專家都指出，在發展中國家擴大疫苗產能的做法不單只可行，更是保衛全球及終結大流行的必須策略。美國疾控中心前總監Tom Frieden向《紐約時報》指，在其他國家設立mRNA生產線應該馬上開始。

印度較頂尖的疫苗生產商相信有能力開發mRNA疫苗生產線。（AP）

專家亦指出，mRNA疫苗比起傳統疫苗所需的工序、材料、生產空間都較少，非洲、南美及部分亞洲國家都有廠商具備技術生產mRNA疫苗。大部分估計設立相關生產線的成本約為一至二億美元（約7.8至15.6億港元）。

事實上，mRNA疫苗跟傳統疫苗在生產上有多個顯著差別，前者昰一種酶促過程（ enzymatic process），不像後者般涉及活細胞，而且mRNA疫苗製造跟製藥較為相似。整體上，生產mRNA疫苗比起傳統疫苗安全，同時更迅速和便宜。《紐約時報》列出了位於三大洲、六個國家的10間具備生產mRNA疫苗潛力的製造商，在生產經驗及設備、人力資本、生產管控等方面皆見理想，包括印度、泰國、南非、巴西等地的廠商。

有專家估計，在獲得疫苗配方及技術支援，巴西或南非這些廠商仍需時18個月才能製成首批mRNA疫苗。以南非開普敦的生物技術公司Afrigen為例，在世衛與美國國立衛生研究院（NIH）等專家協助下，正研究仿製類似莫德納藥廠的mRNA疫苗。該公司總經理表示，如果莫德納願意提供「配方」，他們可能在一年內研製出複製品，否則估計需時三年。

歐盟與美國拒絕開放疫苗專利，被批評是對發展中國家實施「疫苗種族隔離」。（AP）

莫德納恐與NIH對薄公堂

目前，輝瑞與莫德納兩款mRNA疫苗已投入使用接近一年。而新冠mRNA疫苗已經成為人類醫療史上在一年內賺錢最多的產品，估計單計今年就有望創造530億美元（約4130億港元）收入。不過，藥廠方面未見打算讓步，堅持擴大自家疫苗產能：莫德納早前宣布會斥資5億美元在非洲設立自家疫苗生產線（並未透露設廠目的地）。至於研發輝瑞疫苗mRNA技術的BioNTech此前已宣布，在未來四年於非洲設廠。

美國藥廠及部分供應鏈專家一再強調，平均地分配現有廠商生產的疫苗，才是解決供應不足的最佳辦法。縱使華府上下都希望大藥廠為發展中國家多做一些，甚至開放mRNA新冠疫苗專利，然而仍似拉牛上樹。

莫德納近日亦與國家衛生研究院（NIH）就着新冠疫苗專利起爭拗。雖然莫德納疫苗由研發到商業化都獲得美國政府大額資助，估計涉及金額高達25億美元（約195億港元），但莫德納7月所提交的一項關鍵技術專利，並未包括三名NIH的科學家。莫德納否認這三名科學家該項基因排序技術的共同發明者，恐與NIH對薄公堂。

無論哪方說法為準，事件再度突顯美國政府與製藥業之間的複雜關係，納稅人有份出資開發的疫苗，公眾卻無法享有較大的話事權。美國縱使享有最頂尖的製藥及醫療科技，但卻無力平等地協助全球早日結束大流行，藥廠堅持賺錢的原則本應該受到抨擊，白宮無力改變現狀更是凸顯出美國政府與大藥廠關係之痛處。多年來，大藥廠在云云行業之中最不得民心，美國社會上不少反疫苗人士、疫苗猶豫者正是最不信任大藥廠的一群，對於國家自身抗疫也是一大諷刺。