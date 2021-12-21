重振閱讀風、拯救出版業　BookTok疫下為書界殺出新血路？

20 歲的Ayman Chaudhary拿起書本對鏡頭笑說：「這是我第一天看《The Song of Achilles》」，片段隨即跳到另一個畫面，只見她滿臉淚水喊着：「而這是我看完的樣子」。她還拍了另一個短片，解釋書中的故事如何令讀者流淚。這是近期流行、透過社交應用程式TikTok發布的BookTok影片。此一透過短片介紹書本的風潮，除了在疫情下掀起歐美等地年青一代從新拿起實體書閱讀的潮流外，還拯救了近年一蹶不振的書商和出版業界。



TikTok，亦即中國「抖音」的國際版，自去年疫情爆發以來用戶數目大幅增加，而BookTok則是這個社交程式上的閱讀社群，用戶會拍攝有趣的影片來推廣閱讀。這些短片一般不會超過1分鐘，如今經已累積逾182億次觀看，從而帶動數十萬冊相關書籍銷量的驚人效益。

Chaudhary在發布上述感想短片後，其BookTok的讚好數量迅速飆升。她表示：「當你談論一本書，甚至可能在閱讀這本書時添加一段你哭泣的片段，會讓人好奇這本書有何吸引力，能如此優秀、如此悲傷。」

BookTok簡潔指出一本書的重點，一般不會超過1分鐘。(網上截圖)

今天，許多歐美的青少年也加入了她的行列。15歲的Mireille表示：「自從去年10月初次接觸BookTok後，我事隔6年後再次看書。」她還遊說13歲的妹妹Elodie一同看書，原本一心只想打機的她很快便愛上書本，兩人更先後參與經營BookTok頻道，目前經已有逾30 萬追蹤者及 670 萬讚好。兩姐妹認為這種短片是吸引讀者的有效手段，Mireille說：「我認為這一切都歸結於一個事實，就是當你看一本書時便不用再做沉悶的功課作業。」

其實，不少BookToker都是因為過年兩年居家防疫長時間留在家中，才開始錄製影片。他們在疫情下渴望與人互動和獲得歸屬感，也讓BookTok成為這批人的理想平台，從中不僅能讓書迷找到同好，還讓一眾BookToker互相交流，針對彼此影片給予建議，形成一定規模的網紅生態圈。事實上，這股熱潮不單止影響歐美書商和出版界，中國和日本兩地其實也有類似的趨勢，中國的「抖音賣書」更早在疫情之前。

不少書店、出版商近期也增設BookTok專區，方便讀者購書。(Barnes&Noble)

「將書本電影化」 帶挈作家、出版商

對於BookTok的興起，銷售兒童及青少年圖書的Kat McKenna形容：「這些短片令書籍電影化，正是出版商長期以來試圖透過書籍宣傳預告片想要達到的效果」。她認為用戶以閱讀內容為靈感創作的影像「簡潔、聰明」，讓著作文字活靈活現，並展示出文字以外的獨到感想。出版商Simon & Schuster的營銷及宣傳經理Olivia Horrox則指，短片直截了當，往往能於數十秒內指出作品特點，「然後觀眾會想：『這些我都感興趣，那我去買吧』」。

圖書總監Shannon DeVito則分析指，BookTok現象與疫情密不可分，因人們渴望透過閱讀與別人建立情感聯繫。英國出版社Bloomsbury近期錄得破紀錄的銷量和220%盈利升幅，該出版社東主Nigel Newton直言，BookTok風潮是業務向好的主要原因之一。

許多出版商樂見BookTok興起。(Getty)

除了掀起年青人的實體書閱讀風潮外，BookTok亦帶挈不少書本銷量，當中不乏舊書著作，例如青少年科幻小說《They Both Die at the End》。這本四年前出版的舊書過去一年因眾多相關的BookTok短片而銷量飆升，連帶相關標籤的影片，已累計逾3,700萬次觀看。今年4月，該書更登上《紐約時報》成人平裝月刊暢銷書榜榜首，以舊書而言成績算得上令人意外。

部份新晉作家亦因BookTok而得以獲得拓展事業的平台，例如去年出道的美國年青作家Alex Aster，最初的作品銷情十分不濟，於是嘗試將TikTok帳號轉以經營BookTok為主，發佈關於自己作品的短片，部分其後獲得廣泛關注，令著作銷量大幅上升。

有見及此，不少書商、出版商紛紛看到BookTok的龐大商機。美國最大零售連鎖書店Barnes & Noble的分店如今都設有BookTok書架，方便讀者購書，各大出版社不只與知名BookToker建立合作關係，又開設官方帳號，並敦促旗下作者們親自錄製短片、與書迷多作互動。

BookTok對一些作家而言也有裨益。(Getty)

演算法為至勝之道？

誠然，TikTok每月活躍用戶數高達7.3億，無疑是個輕易引領風潮社交平台，但疫情才是這股BookTok閱讀復興的主要推手，讓全球無數的民眾長期在家而重投書籍的懷抱，造就去年歐美書市創下極佳的業績。

BookTok另一個熱爆的關鍵，則是TikTok的頁面設計和演算法。有別與Facebook及Instagram首頁多是已追蹤帳號的帖文，TikTok最先推薦的是大量未追蹤創作者的影片。箇中的關鍵是精密掌握用戶口味的演算法，即根據用戶過往觀賞影片的停留時間和互動細節，不斷推送可能符合用戶喜好、來自陌生創作者的影片到個人首頁，這也使得TikTok影片較其他社群媒體內容更容易觸及新粉絲而不致令人反感。

BookTok除了得益於龐大的TikTok用戶，也得益於其演算法。(Getty)

此外，TikTok用戶衝動購物的可能性亦較Facebook和Youtube用戶高出約17%，較Instagram用戶甚至高出68%。

事實上，BookTok並非首個網路閱讀社群，早前已有Instagram的#Bookstagram標籤和YouTube的BookTube兩大平台。不過，BookTok吸引新粉絲的效益卻遠勝前兩者，除了app頁面設計和演算法因素，BookTok的片長亦較其他平台的短得多，更適合當今網絡世界，其他一般超過10分鐘，長達40分鐘的也有不少。

BookTok仍有一定局限，如文學、較嚴肅類型的書籍難以受惠。(Getty)

雖說BookTok引領年青人的閱讀風潮，並拯救不少書商、出版社，但這股潮流其實仍是有其局限。目前，BookTok上流行的大多是青少年小說、愛情、奇幻之類的書籍，並以催淚故事最易爆紅，這是由於這個受歡迎的社交平台主要用戶以青少年為主。因此，文學類、較嚴肅的書籍一般難以透過BookTok推廣。

此外，TikTok用家始終以年輕女性為主，故此在BookTok爆紅的書本類型亦有一定限制，如《The Selection》、《They Both Die at the End》均為青少年小說，另外「催淚」小說似乎也深受歡迎。故此，針對男性的書籍想要在BookTok爆紅或許不太易。

從BookTok的興起，可以看出新世代年青人其實也喜歡閱讀，同時或許是對經已沈寂多時的出版行業一記「強心針」，說明實體書無疑仍有一定的市場，只要用對的方法來適應時代的需要便可。