【中美貿易戰】美國兩報告：輸家是美企及消費者

美國對中國發起貿易戰，美國總統特朗普多次聲稱美國處於上風，不過越來越多證據顯示，美國才是大輸家。 彭博社引述兩份最新公布的權威報告指，特朗普的加徵關稅措施為美國經濟帶來數以十億計美元額外成本，而且大半是轉嫁到美國消費者身上。

紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）、普林斯頓大學及哥倫比亞大學經濟學家周六（2日）公布研究指，特朗普2018年對2500億美元的中國商品課徵關稅，導致美國企業與消費者每個月得多付約30億美元（約234億港元）的成本，企業額外損失14億美元（約109.2億港元）。

報告指幾乎所有關稅成本都轉嫁到美國消費者和企業身上，和特朗普宣稱關稅是中國在付的說法不符。

世界銀行首席經濟學家戈德伯格（Pinelopi Goldberg）等4位經濟學家周日（3日）發布另一份報告則指，美國因為進口成本上揚，一年損失高達688億美元（約5366.4億港元），接近國內生產總值（GDP）近0.4%。

報告亦指出，貿易戰最大受害者是美國農民，以及2016年大選支持特朗著的藍領勞工。白宮經濟顧問委員會發言人拒絕回應報告內容。

（中央社／彭博社）