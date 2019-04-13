歐盟着手報復美國　擬列200億歐元關稅清單反擊

美國因不滿歐盟對空中巴士公司（Airbus）提供不公平補貼，周二（9日）威脅要對價值110億美元的商品加徵關稅。歐盟傳將回應。 歐盟外交人員周五（12日）指出，組織將提出一份價值約200億歐元（約1774億港元）、針對美國商品的關稅清單。它此舉被指是報復美國威脅加徵關稅，以及美國對空中巴士的競爭對手波音（Boeing）提供補貼。

路透社周五（12日）引述歐盟一些外交官報道，歐盟預計在下周三（17日）公布這「200億歐元」清單並進行公眾諮詢。這個名單可能再行調整。世貿的指派的仲裁員將決定金額，料最終金額低於200億歐元。

歐盟的「200億歐元」清單，包括美國出口的遊戲機、伏特加、橙汁、朱古力、健身器材、煙草、急凍龍蝦和番茄醬等。

彭博社引用其取得的另一關稅清單草稿，報道歐盟會對美國120億歐元（約1064億港元）的出口商品加徵關稅，產品由食物到直升機都有。

歐盟亦將向世界貿易組織（WTO）申訴，指美國向波音公司提供補貼。雙方為彼此補貼航空工業而發生的爭議，已在世貿持續14年之久，美歐都指責對方為飛機製造商提供不合法的補貼。

歐盟2018年6月起正式對美國總值28億歐元（約248億港元）貨物徵收報復性關稅，以回應美國總統特朗普對歐盟加徵鋼鋁關稅的政策。

（綜合報道）