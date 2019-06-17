【中美貿易戰】華府擬對中國貨加關稅　USTR今起舉行聽證會

美國一些大企業將有機會就反對該國對餘下約3000億美元中國貨物加徵關稅表達意見。美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）周一至下周二（6月17日至25日）召開聽證會，聽取零售商，生產商以及其他商戶對當局有意對華加徵關稅的問題。

將有320間公司派表出席及作證，包括Best Buy、New Balance、TCL的美國分公司、孩子寶（ Hasbro Inc.）、吸塵機生產商iRobot、水龍頭製造商MOEN，還有來自不同行業的貿易組織等。

USTR在日期為上周五（6月14日）的聲明指出，擬議的關稅稅率調升，是對中國在技術轉移、知識產權及創新等領域不公平行為的補充回應行動。部門在新聞稿中指出，這是當局根據《1974年貿易法》第301條對中國啟動調查的結果。

聲明指出，公開聽證會結束後有1周的最終反駁評論期（final rebuttal comment period）。這意味美國不會在7月2日前對中國貨品實施新一輪的關稅措施。

倘若美國真的對中國加徵關稅，消費品將首當其衝，包括手機、手提電腦、玩具、電視遊戲主機、電視機、衣服及鞋履等。

以下為舉行聽證會的時間（香港時間）：

周一（17日）晚上9時30分至周二（18日）上午6時 周二（18日）晚上9時30分至周三（19日）上午6時 周三（19日）晚上9時30分至周四（20日）上午6時 周四（20日）晚上9時30分至周五（21日）上午6時 周五（21日）晚上9時30分至周六（22日）上午6時 下周一（24日）晚上9時30分至下周二（25日）上午6時 下周二（25日）晚上9時30分至下周三（26日）上午4時

（綜合報道）