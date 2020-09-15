【美股】市場情緒樂觀　三大指數升幅均超過1%

美股周一（14日）顯著造好，三大指數收巿升幅均超過1%， 當中又以科技、金融及房地產股表現較突出，道瓊斯工業平均指數收報27993.33點，升327.69點或1.18%，納斯達克指數收報11056.65點，升203.11點或1.87%，標準普爾500指數收報3383.54點，升42.57點或1.27%。

市場關注新型冠狀病毒疫苗的積極發展，以及大企業的最新併購浪潮。英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）恢復第三期新冠病毒疫苗臨床測試，重燃疫苗面世希望；日本軟銀集團將旗下英國晶片設計商（ARM）以400億美元售予美國晶片商輝達（Nvidia）； 中國短片分享平台TikTok母公司「字節跳動」選擇商業軟件開發商甲骨文為技術合作夥伴。

科技股大幅造好，輝達股價勁升5.8%，帶動晶片股向上，超微（AMD）、美光（Micron）分別升2%和6.3%，連同新能源汽車股也普遍攀升。特斯拉升超過12%，Nikola升逾11%。；疫苗股亦普遍上漲，Inovio升超過12%，Moderna漲逾7%，阿斯利康升0.54%。

IG高級市場分析師Josh Mahony稱：「本周伊始全球市場情緒樂觀，企業併購活動和疫苗研發取得進展，幫助市場在最近下跌之後提振信心。」