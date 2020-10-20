【美股】紓困方案談判剩一日　道指倒跌逾400點

受累於美國新一輪紓困方案談判前景不明，加上投資者憂慮新冠肺炎疫情反彈威脅全球經濟，美股周一（19日）高開低走，三大股指跌幅均超過1.4%，道瓊斯工業平均指數升幅短暫擴大至逾百點後掉頭向下，日振幅高達573點，納指連跌5日，明星科技股普遍下跌。

道指跌410.89點或1.44%，收報28195.42點；納斯達克指數跌192.67點或1.65%，報11478.88點；標準普爾500指數跌56.89點或1.63%，報3426.92點。是日恰逢美股「黑色星期一」的33周年，在1987年10月19日的星期一，道指曾狂瀉22.6%，創美股歷史上最大的單日百分比跌幅。

美國眾議院民主黨籍議長佩洛西告知特朗普政府，如果要在11月3日大選前通過新一輪刺激經濟方案，雙方必須在48小時後（即當地時間周二）達成一致；不過，參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，將於10月20日和21日對規模較小的5000億美元刺激經濟方案進行投票。有報道稱佩洛西與白宮之間的協議並非「聽起來迫在眉睫」，消息令市場情緒受挫。

FAAMNG明星科技股齊跌， Facebook一度漲近1%，收巿倒跌1.7%，亞馬遜曾升1.7%，收跌2%，蘋果與微軟亦跌逾2%，Netflix一度止跌轉升，但收巿仍微跌0.01%。

美國聯儲局副主席克拉里達表示，經歷新冠肺炎疫情重創後，美國經濟正在強勁復甦，但可能仍需要一年時間,才能回到危機前的水平。