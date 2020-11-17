Rolex勞力士Daytona超保值成「短炒王」　買這幾款3年已賺這個數

Rolex勞力士熱門錶向來以保值性佳、變現性快著稱，其中Daytona系列以長期來看又是勞力士產品中最受市場歡迎的超級人氣王，雖說多數人買錶的目的不是為了投資賺錢，但是如果買對系列、型號，加上自己又很愛惜手錶的話，它在短期內的確有可能帶來讓人驚喜的回報。

外媒在Instagram上列出了市場上四款經典或熱門的Daytona手錶，它們分別是16520（4030機芯）、116520（4130機芯）、116520 Chroma（4130機芯，換上Chromalight物料的版本）以及116500（4130機芯，黑色陶瓷錶圈）。

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換句話說，這四款錶在三年前最低的入手價還沒超過港幣12萬，然而也才過三年，如今想要買到這四款中的任何一款，起碼也需花費約18萬港幣才有機會入主，手錶本身都還是一樣，只是離出廠的時間又變久了些，但這不僅不影響到收藏家想要得到它們的慾望，反而還愈來愈捨得砸錢在這些熱門Daytona鋼錶上。

有了三年前後的價格，外媒也貼心地整理出四款錶在這段時間的價格成長幅度。漲得最兇的是原本行情較不理想的116520，漲幅有49%之多，然後是116520 Chroma的42%、116500的39%以及16520的26%，四款之中由於116500最靠近現代的炒錶時代，因此它的漲幅對比當初的入手價格或許不是那麼明顯，但是另三款老Daytona放到現在來看就顯得愈來愈值錢了。

最後還是要強調要像這幾款Daytona在短時間內就有驚人價格漲幅的手錶相對來說還是很有限的少數，並非知名品牌的手錶買回家都能期待它們放愈久愈保值甚至超值，如果有幸身為這幾款錶的錶主當然是樂觀其成它們的身價起飛，但如果是看上它們的增值潛力才想要積極追求這些錶，其實也不能忽略在圓夢之前可是也要先付出一筆不小的代價，而且手錶行情這種事也沒人能保證一定就可以穩步成長，何時會打來一個浪頭影響手錶身價？永遠沒人說得準。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona超保值 近三年價格持續攀高】