【Tesla】牽手天生愛情狂的是靈感女神　還是拖累公司禍水紅顏？

漫威（Marvel）中的鐵甲奇俠（Iron Man）生來就是花花公子，但與小辣椒（Pepper）分開後仍念念不忘，後來決定復合。畢竟人心底裏也嚮往有伴可依靠終生。 被稱為現實版的「鐵甲奇俠」、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的感情生活也如是。馬斯克經歷過兩段婚姻，與前妻離離合合，甚至為逝去感情哀怨嘆息，並明言沒有愛情的自己並不會感到快樂。自2018年春季起與他交往的加拿大電音流行才女Grimes，會是馬斯克和Tesla的「救贖」嗎？

失戀後「鋼鐵屹立茫茫戰地」

「我剛剛與女朋友分手。我真的很愛她，分手讓我很受傷。」馬斯克與前任女朋友安芭赫德（Amber Heard）因二人工作忙碌分開後，他接受訪問時如此說。

「分開簡單抹去往事極難」，馬斯克跟普通人一樣，會因為失戀而痛苦。但當時正值籌備推出Model 3的最後階段，身為Tesla行政總裁，馬斯克即使痛不欲生，也只好硬着頭皮撐下去。

「大部分時間我都過得十分病態。我要不斷做好心理準備：喝幾罐紅牛（Red Bull）、與積極的人相處，然後向自己說：『這些人都依賴着我。好吧，來吧！』」馬斯克如此憶述那段行屍走肉的時光。即將他裝作堅強，心卻狠狠的哭着，可謂「來回地獄又折返人間」。

馬斯克與前度安芭赫德（Amber Heard）分手時，正值推出Model 3的最後階段。失去愛人的他，只好強迫自己寄情工作。（視覺中國）

我不願自己一個人

自古以來，人的感情都是最難解釋的事，沒有一套愛的「必勝」方程式，也沒有人能擔保一對愛侶能一直走到生命的盡頭。馬斯克卻可能是「一生一世」的信徒，渴望細水長流的愛情：「如果我沒有愛情，沒有長期伴侶，我不會感到快樂。」

在偌大的豪宅內空無一人，縱有值得慶賀的事，都沒有人一同分享；一覺醒來頭一偏，卻沒見着自己朝思暮想的臉——馬斯克很明白這種孤獨的痛苦，甚至指無法忍受獨自入睡的日子。「我永遠不想獨自一人。」他在小時候就已經渴望有人陪伴，渴望有人將自己從孤獨中拯救出來。一個人在人海浮沉，是他最不希望體會的事。

馬斯克與第二任妻子賴利（Talulah Riley）分開又再復合，最終也未能修成正果。（視覺中國）

一再錯愛 分開復合再分開

馬斯克在情路上跌跌碰碰，至今仍未找到那位能夠每夜讓他安穩入睡的枕邊人。馬斯克在大學時代遇上第一任妻子、加拿大作家賈絲廷（Justine Musk）。他們在2000年結婚，8年後卻宣布離婚。

馬斯克後來遇上英國演員賴利（Talulah Riley）。二人2010年步入婚禮殿堂，2012年離異。2013年二人再次結婚，但最終仍未能修成正果，相隔3年後於2016年第二次離婚。

馬斯克如今戀上加拿大電音流行才女Grimes，但外界認為Grimes是「紅顏禍水」，對Tesla有百害而無一利。（視覺中國）

新女友被指「紅顏禍水」

馬斯克最近的女朋友、加拿大電音流行才女Grimes又會是他的「真命天女」嗎？姑勿論他們能否白頭到老，Grimes卻已遭外界形容為「禍水」，認為她是害得Tesla股價插水的元凶。

在2018年的Met Gala，馬斯克攜同Grimes一起出席。當時，投資評價網站Seeking Alpha的評論員已指出，在公司水深火熱之時，Grimes的出現使馬斯克分神，不再將精力放在生產Model 3上。有投資者更言，馬斯克對女人毫無還擊之力，這甚至會成為決定Tesla未來命運的重要因素。

馬斯克似乎在情場和職場也未能算是真正腳踏實地。他與她2018年8月在社交媒體上取消「追蹤」對方，引起外界揣測二人已分手，但10月又被傳復合。另一邊廂，Tesla股價曾一度如坐過山車、2018年7月的推文稱將公司私有化又引起波動，此後又有傳聞指股東有意踢走馬斯克，另覓獨立董事局主席。

《華爾街雜誌》2019年3月20日發布的訪問中，Grimes「認愛」馬斯克，更稱他是「超級有趣的、『抵死』的人。」馬斯克也在一封給該雜誌寫的電郵示愛。隨着她2019年1月在Twitter上「洩蜜」、被人發現她與馬斯克同日抵達中國，有照片顯示兩人在同一餐廳用膳，還有她不止一次在推文為馬斯克辯護。這段讓人霧裏看花的感情，似乎有穩定下來的跡象，但她到底會不會是陪馬斯克走到最後的「靈感女神」，她能否令Tesla的掌舵人在愛情的滋潤中全力打拚？相信只能留待時間去證明了。