【泰姬陵危機】浪漫背後的哀傷　陵墓地基危危乎

印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）盛讚泰姬陵（Taj Mahal）是「一顆永恆的淚珠」，象徵沙加罕王（Sjaj Jajan）與慕塔芝瑪哈（Mumtaz Mahal）矢志不渝的愛情。然而，這顆淚珠如今映照出來的卻是灰濛濛的天空、蚊蠅滋生的河流、對危機熟視無睹的地方政府，以及印度教與伊斯蘭教的角力…… 隨着亞穆納河地下水位以每年1.5米的速度急劇下降，泰姬陵身上的裂縫有增無減，其木製基座亦因缺水而腐蝕。2018年4月11日，一場風暴更毀壞了這座華美陵墓入口處的兩座尖塔，為這場曠日持久的危機再次敲醒警鐘。

泰姬陵危機：印度著名古蹟泰姬陵原本是一座以純白大理石建造的陵墓，經歲月洗禮變成黃褐色，又因污染逐漸變成綠色。（視覺中國）

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泰姬陵的地基由180個水井和木質基座構成，全年需要灌水。歷史學家拉姆納特（Prof Ramnath）指出，大多數莫臥兒建築（Mughal Architecture）坐落於花園中央，而泰姬陵卻建在亞穆納河畔的花園一角，主要是因為要確保水井和木製基座有充足水源供應，否則暴露在空氣的木材最終會乾枯、斷裂和腐爛。

當12,500噸僅僅是大理石圓頂的重量，那麼不難想象泰姬陵剩餘建築有多重。這座「重量級」建築物的地基應要一直很堅固。 歷史學家拉姆納特

泰姬陵危機：泰姬陵單是大理石圓頂便重達12,500噸，只有十分堅固的地基才能承載如此重的建築物，否者將面臨崩塌的危險。（VCG）

自泰姬陵建成後，當地大部分商業和旅遊項目都沿亞穆納河進行，為此興建的水壩和攔潮壩導致河流量銳減。近幾十年來，阿格拉市（Agra）地下水位一直穩步下降。

根據北方邦政府地下水部門統計，上世紀80年代，亞穆納河季風前的水位已降至地下15米左右。如今，更是降到地下35米。

為了拯救泰姬陵，亞穆納河的水位必須恢復到原來的水平。 歷史學家拉姆拉特

泰姬陵危機：印度環保人士認為，導致泰姬陵變色的「元凶」包括工程、污染增加，以及來自附近亞穆納河的昆蟲糞便。（VCG）

除此之外，亞穆納河水質污染極其嚴重，滋生大量蚊蠅。這些昆蟲肆無忌憚地在大理石牆上留下糞便，令泰姬陵沾上綠色及啡色的污漬。

為了保護泰姬陵，政府曾要求附近工廠關閉、定期清理大理石牆上的污漬，甚至提高門票價格以限制人流，但始終治標不治本。如果當局不從根本上解決環境污染問題，加大保育力度，這顆「印度明珠」恐難逃厄運。