【法國黃背心運動】人數減但立場企硬　示威者高舉RiC代表什麼？

法國的反政府「黃背心」運動踏入第5周，上周六（15日）參與人數明顯大減，估計全國6.6萬人上街，遠少於之前一個周末的12.5萬。 但此不代表總統馬克龍可以鬆懈，除了民怨依然沸騰，「黃背心」抗爭者也開始轉變訴求，在最新一次的示威上，不少人高舉寫有「RiC」的牌子，意指要讓市民有直接發動公投的權利。

法國黃背心運動：在12月15日的示威中，不少示威者高舉寫有「RiC」的牌子。（路透社）

在上周六（15）的示威活動中，可見有不少參加者都舉起寫有「RiC」的牌子。

RiC其實代表「Citizens' Initiative Referendums」，意指由公民發動公投。這是極左翼「法國不屈」（La France Insoumise）領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的主張。

法國黃背心運動：黃背心示威運動已踏入第5周。（路透社）

要求有直接公投權

據中央社報道，在法國要發動公投，本來僅得法國總統具有此權力，至2008年當地修改憲法放寬規定，若然有2成國會議員提出公投議案，然後有1成合資格登記選民支持，同樣可以發動公投，但項目僅限於經濟、社會及環境議題。及後至2013年，國會通過再放寬公投發動權，並在2015年生效，但由於發動公投的門檻依然高，故此未有公投議案能夠以此成功發動。

如今黃背心示威者高舉「RiC」標語牌，也是要求進一步放寬公投政策，要讓人民可以直接發動公投，意味對於政府的施政，要讓人民有更大權力可以施予限制。

法國黃背心運動：在12月15日的示威中，不少示威者高舉寫有「RiC」的牌子。（路透社）

英國廣播公司（BBC）就報道，「黃背心」運動規模雖然有縮減現象，但是示威者的立場反而更加企硬，而且他們的訴求已經從一開始只要求政府取消增加燃油稅，至現時已出現變化，轉向要求有公投權。

（BBC / 中央社）