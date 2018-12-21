搞笑變感人傳統　英郵差43年來交換同一張聖誕卡　每年加句笑話

英國皇家郵政公司（Royal Mail）兩名前員工每年都會交換聖誕卡，但他們用的是同一張卡。43年來，二人輪流在卡上添加新的字句，為過去一年作結，破舊的聖誕卡見證着長久的友誼。

雖然皮爾遜和福特曾在皇家郵政公司工作，卻不似乎太相信郵局的服務，害怕聖誕卡被寄失或損壞，寧願親手交給對方。（「Intentional Good News」Facebook）

78歲的皮爾遜（Raymond Pearson）和59歲的福特（Steve Ford）曾一同在英國皇家郵政公司工作，現在已經退休。他們每年輪流在這張聖誕卡加一句簡短的話，通常是一些搞笑而押韻的句子，總結去年或展望來年，例如「04年超級無聊，05年是我復活之年」、「願你的麵包永遠鬆軟」、「90年代來過又走了，願你一切順利」。

福特：內頁沒有位置再寫字了，下年可能寫在封底。（「Intentional Good News」Facebook）

這個特別的傳統在1975年開始，皮爾遜給同事福特寄聖誕卡，沒想到福特第二年竟寄回同一張卡，與他開個玩笑，「想看看他會露出什麼表情」。

皮爾遜收到卡時心想：「我們要來鬥無聊嗎？」翌年又把卡寄給福特，他說：「我們一開始了就只能繼續，不知不覺就過了43年。」

雖然兩人都在皇家郵政公司工作，卻不似乎太相信郵局的服務，害怕聖誕卡被寄失或損壞，寧願親手交給對方。

（每日郵報）