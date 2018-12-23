【印尼海嘯】一秒之間痛失兩拍檔　妻子失蹤　樂隊主音淚流不止

印尼巽他海峽周六（12月22日）晚上海嘯，遇難人數持續上升，死者包括在榜南省板底蘭一家酒店表演的樂隊。 海嘯來襲時一秒之間將舞台摧毀，印尼四人樂隊Seventeen的主音Ifan頓時失去兩位拍檔。他事後憶述經過，雙手不住掩面、難掩哀痛。

事發時Seventeen於板底蘭丹絨勒松（Tanjung Lesung）沙灘舉行演唱會，海浪撲上他們身後佈景板，大量海水將它掀翻。

觀賞表演的都是該省一家公用事業公司的員工，至少數十人在場。他們開心地聚餐以及觀賞表演時，巨浪突然湧至，台上樂隊成員與工作人員瞬間失去平衡。此時現場影片錄得不少人尖叫起來、四散逃命。

法亞夏在Instagram發布的影片中憶述事件，公布樂團低音吉他手Bani及經理人Oki命喪海嘯之中的消息。他說其妻薩哈拉（Dylan Sahara）也失蹤了。他流着淚說：「Andi、Herman及Ujang人還未找到，請為他們祈禱。請大家也為Bani及Oki祈禱。」

法亞夏周日於電視直播表示，海嘯後他被海浪帶到海上。他看見身旁約有20至24具浮屍。

印尼海嘯：大浪湧至之前，法亞夏（Riefian Fajarsyah）還在台上有型有款地演唱，下一秒便出現翻天覆地的轉變。他已確認樂團低音吉他手Bani及經理人Oki死亡，另外個其位樂團成員都失蹤。（YouTube影片截圖）

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（綜合報道）