韓國電影《逆權司機》兩主角原型　近40年後光州另類「重逢」

韓國2017年賣座電影、以1980年光州事件為背景的《逆權司機》，故事中的兩位主角原型韓國的士司機金士福與德國記者因斯佩特（Jurgen Hinzpeter），在光州事件過後未能再度相遇，頗為遺憾，至今兩人皆已去世。 光州市政府為彌補此遺憾，周一（24日）宣布2019年5月將把金士福的遺體，移葬到光州5．18紀念公園內的因斯佩特庭園。讓兩人在事隔近40年後，得以另類再度聚首。

目前在光州的公園內，設有因斯佩特的紀念庭園，庭園內存有因斯佩特2005年交給518紀念基金會的頭髮和指甲。

光州市政府周一（24日）透露，5．18舊墓地安葬審議委員會同意把金士福的遺體，從京畿道南楊州市一個天主教墓地移送到這個庭園內安葬，與因斯佩特為鄰。

韓國《東亞日報》報道，計劃是由金士福的兒子金承弼提出，他希望把父親的遺體火化後移葬。移葬時間可能於2019年5月展開，並預料要重建公園內部分設施。

《逆權司機》主角另類「重逢」：韓國的士司機金士福兒子金承弼向韓國媒體發放父親與其的士的合照。

1980年代正值韓國民主化運動的高峰，時任韓國總統全斗煥武力鎮壓光州的示威，並在當地實施宵禁，造成多人死傷，被稱為「光州事件」。

因斯佩特1980年在首爾遇上的士司機金士福，予以重賞要求他接載自己到光州，讓他報道當地情況。結果金士福在當年5月20日和23日，兩度以身犯險成功把記者送抵現場，因斯佩特亦得以率先將血腥鎮壓的片段公諸於世。

因斯佩特事後一直希望尋回司機下落，但當時司機只留下假名「金四福」，令他遍尋不獲。他2003年訪問韓國時稱，「感謝勇敢的司機金四福，我想見到他」。他最終在2016年病逝，無法如願再見到「金四福」。事實上，「金四福」當時已經病逝。

《逆權司機》主角「重逢」：電影《逆權司機》中的士司機一角由韓國演員宋康昊飾演，德國演員Thomas Kretschmann則扮演記者。（資料圖片）

韓國《逆權司機》2017年上映後，叫好又叫座，觀影人次超過1000萬，大眾也希望尋回「金四福」，結果「金四福」的兒子金承弼終於在網上現身說法，公開其父親的真實姓名是金士福。

他稱父親是一位精通日語和英語的士司機，專門在首爾酒店接載客人。他又指，父親目睹當年光州事件的暴力畫面後，心理創傷難以修補，最終在1984年12月因肝患病逝。

（韓聯社／東亞日報）