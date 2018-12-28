暴風雪襲美中西和東南部　逾7000航班延誤

美國中西及東南部部分地區周四（27日）遭受第一波風暴襲擊，情況料將持續至周末。風暴自周三（26日）稍晚時分開始，美國航班跟蹤網站（FlightAware）的資料顯示逾7000架班機因此延誤；氣象部門官員指出，部分州分的降雪量可能多達25厘米。

在美國中西部，堪薩斯州部分地區、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州及明尼蘇州已發出暴雪警告。堪薩斯州州長科利爾（Jeff Colyer）周三已宣布該州進入緊急狀態。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家謝爾納（Marc Chenard）勸籲外出的民眾要小心：「這些地區今天（周四）上午的降雪已達15至25厘米，今天白天和夜間可能還會有25厘米降雪。在那些已發出氣象和暴風雪預警的地區外出將非常困難。」

謝爾納指出，風暴亦將導致美國東南部包括德州、路易斯安那州、密西西比州及阿拉巴馬州有大雨、雷暴以及水浸風險。

美國航空（American Airlines）一個由美莎航空（Mesa Airlines）營運的客機航班在達拉斯—沃斯堡地區上空遭遇氣流，須轉往德州奧斯汀降落。一名乘客和一名機組人員受輕傷，兩人膝蓋和背部痛楚。客機在當地時間下午5時39分安全降落後，他們被送往奧斯汀的醫院接受治療，周三晚已出院。

（綜合報道）