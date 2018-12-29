孟加拉大選登場　選民過億爭議不斷　Facebook變戰場

孟加拉周日（12月30日）舉行五年一度大選，總理哈西娜（Sheikh Hasina）有望破紀錄第四度當選總理。當地人口超過1.6億，按半島電視台資料，選民人數超過1.04億，是世界上最大規模的民主選舉之一。 不過這次選舉可能並不「民主」，當地人權問題被受關注，近幾個星期內不時傳出暴力事件，孟加拉政府更防止誤導資訊散播為由，自周四（27日）起限制民眾上網速度。本文為你整理今次大選資料。

1. 大選基本資料

根據半島電視台資料，12月30日的選舉中，合資格選民人數超過1.04億；1848名候選人會競逐國會350個議席，當中300席由直選產生，50席則按比例分配予各黨，再委派予黨內女性。

選舉日期 2018年12月30日 選民人數 超過1.04億 候選人數 1848名 議席數目 350席（直選產生300席，50席按比例由黨派分配予女性）

孟加拉大選：今次大選有約1800名候選人爭奪國會350個議席。（路透社）

2. 大選主要勢力及人物

孟加拉政壇多年來都是在兩股勢力長期競爭下經歷權力交替：她們分別是人民聯盟（Awami League）的哈西娜，以及孟加拉民族主義黨（BNP）的齊亞（Khaleda Zia），惟後者正身陷囫囵無法出選（想了解更多，請點擊以下圖輯）。

71歲的哈西娜生於政治世家，父親拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）是孟加拉國父，在孟加拉獨立後成為首位總統，及後在1975年被暗殺。

73歲的齊亞，為已故總統齊亞·拉赫曼（Ziaur Rahman）的遺孀，後者在1981年遇刺身亡。齊亞接任BNP主席後，1991年成為該國首位女總理，並在2001年再度當選。齊亞2018年因貪污罪成被判入獄17年，他的兒子、BNP副主席同年被指策劃暗殺哈西娜而被判終身監禁，目前正流亡英國。

BNP組成的「民族團結陣線」（Jatiya Oikya Front）會由前法律部長、82歲的侯賽因（Kamal Hossain）領導。不過他並無參加競選，所以如果反對派聯盟獲勝，目前尚不清楚誰將成為總理。

孟加拉大選：當地的競選活動已在周五（28日）結束，以準備周日的大選。按民調顯示，哈西娜大有可能連任，延續其管治。（路透社）

3. 大選各項爭議

今次大選爆出多個爭議，競選期間暴力事件頻繁更令人擔心。BNP周四（27日）指控這次大選不公，稱11月初至今已有超過8200名社運人士被捕，至少4名工作人員身亡，超過1.2萬人受傷；另一方面，執政黨亦指控反對派策劃殺害及攻擊其工作人員。

外界擔心2014年大選慘劇會重演：當時投票日有至少18人被打死，數十人在選舉前的暴力衝突中身亡。暴力事件加上BNP呼籲抵制投票，導致當時只有兩成投票率。

孟加拉大選：當局派出軍人戒備及巡邏，以防衝突發生。（路透社）

Facebook都變戰場

社運人士及人權組織亦抨擊哈西娜政府打壓異議，實行媒體管制。孟加拉政府要求當地電訊商自周四（27日）晚暫停高速上網的3G與4G服務，聲稱以此防止誤導資訊或宣傳在網絡散播。

當局上周以含不雅及淫穢資料為由封鎖BNP網站，該黨的Facebook專頁亦遭封鎖數日。不過諷刺的是，美聯社上周五（21日）報道，Facebook及Twitter分別刪除15個懷疑協助操縱選舉的假賬戶或專頁，並直指假賬戶疑與孟加拉政府有關。

（綜合報道）