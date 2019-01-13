美狠母逼3歲女賣淫換毒品金錢　要求每周至少「接客」2次

美國佛羅里達州一名37歲母親為換取毒品和房租，自2003年起逼迫當時年僅3歲的女兒與成年男子進行性行為，致使女兒心中留下難以磨滅的創傷。她上周四（10日）被當地陪審團裁定虐待兒童罪成，餘下一生將在監獄中度過。

這位可謂泯滅人性的母親名為錢伯斯（Celeste Chambers），她與49歲前夫維亞特（Kevin Wyatt）自2003年起逼迫當時只有3歲的女兒，每周至少兩次與男性進行性交易，以換取所需的毒品和金錢。若女兒反抗還會遭到錢伯斯一頓毒打。

法庭紀錄顯示，受害女童現年15歲，2003年至2016年長期遭成年男子性侵，導致身心嚴重受損，甚至晚上無法入睡，更因為害怕無法跟社工談論遭到虐待的經歷。

當地陪審團上周四裁定錢伯斯猥褻、虐待兒童及販賣人口罪成，她將在監獄度過餘生。維亞特2018年於加茲登縣（Gadsden）承認虐待兒童。

37-YO Celeste Chambers Florida Mother(effer) Pimped Out Girl From 3-YO 4 Drugs, Rent & Scrap Metal &Hit Her If She Refused. #FemalePredators #BadMumshttps://t.co/qPsNMuIWIA via @MailOnline#KevinWyatt 49 — PeopleRuinEverything (@Skunky66613) 2019年1月13日

（每日郵報）