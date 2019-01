投資LEGO比美股更好？　俄研究：「哈利波特城堡」年回報達11%

樂高積木(LEGO)是很多小朋友、大朋友的心愛玩具,且部分產品搶手,炒賣的二手價甚至高於原價。彭博社周四(17日)就引述一項俄羅斯研究指,部分LEGO主題產品的投資回報率,比一些美國重磅股票及債券還要高,年收益率達到11%甚至更高。而且積木數量較少的產品,升值能力卻可能更高。

俄羅斯國立高等經濟學院(National Research University Higher School of Economics)教授多布林斯卡亞(Victoria Dobrynskaya)12月發表題為《LEGO - The Toy of Smart Investors》(樂高-聰明投資者的玩具)論文,分析了約2300套在1987年至2015年銷售的樂高積木價格,包括原價及轉賣價。

結果發現不少LEGO系列產品都相當有「投資」價值,報道特別提及兩個主題積木回報超出不少美國實力股,包括以電影《哈利波特》中的霍格華茲城堡(Hogwarts castle)以及《星球大戰》系列「絕地星際戰鬥機」(Jedi Star fighters)為主題的,年收益率達到11%。

研究並提到一個極端例子,即《星球大戰》系列的「Darth Revan」,2014年開售時原價3.99美元,但一年後在拍賣網站eBay的價格是28.46美元,大幅升值。

研究員指,其他值得「投資」的系列還包括「超級英雄」(Super Heroes)系列、《蝙蝠俠》及《奪寶奇兵》(Indiana Jones)主題積木。但《阿森一族》(The Simpsons)是唯一貶值的主題系列。

研究又發現,積木數量較少、最多113塊的產品,比起中型、即有大約860塊的更具升值能力,前者年回報率可以達到22%,比後者高出16個百分點。

但積木愈多也不代表升值能力愈低,研究員強調,有2000塊的大型積木套裝,「投資」價值亦比中型的表現優勝。

(彭博社)