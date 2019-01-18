投資LEGO比美股更好？　俄研究：「哈利波特城堡」年回報達11%

樂高積木（LEGO）是很多小朋友、大朋友的心愛玩具，且部分產品搶手，炒賣的二手價甚至高於原價。彭博社周四（17日）就引述一項俄羅斯研究指，部分LEGO主題產品的投資回報率，比一些美國重磅股票及債券還要高，年收益率達到11%甚至更高。而且積木數量較少的產品，升值能力卻可能更高。

俄羅斯國立高等經濟學院（National Research University Higher School of Economics）教授多布林斯卡亞（Victoria Dobrynskaya）12月發表題為《LEGO - The Toy of Smart Investors》（樂高-聰明投資者的玩具）論文，分析了約2300套在1987年至2015年銷售的樂高積木價格，包括原價及轉賣價。

結果發現不少LEGO系列產品都相當有「投資」價值，報道特別提及兩個主題積木回報超出不少美國實力股，包括以電影《哈利波特》中的霍格華茲城堡（Hogwarts castle）以及《星球大戰》系列「絕地星際戰鬥機」（Jedi Star fighters）為主題的，年收益率達到11%。

研究並提到一個極端例子，即《星球大戰》系列的「Darth Revan」，2014年開售時原價3.99美元，但一年後在拍賣網站eBay的價格是28.46美元，大幅升值。

研究員指，其他值得「投資」的系列還包括「超級英雄」（Super Heroes）系列、《蝙蝠俠》及《奪寶奇兵》（Indiana Jones）主題積木。但《阿森一族》（The Simpsons）是唯一貶值的主題系列。

研究又發現，積木數量較少、最多113塊的產品，比起中型、即有大約860塊的更具升值能力，前者年回報率可以達到22%，比後者高出16個百分點。

但積木愈多也不代表升值能力愈低，研究員強調，有2000塊的大型積木套裝，「投資」價值亦比中型的表現優勝。

（彭博社）