【悲慘動物園】加沙4幼獅不敵低溫凍死　地區封鎖間接導致失救

加沙地帶（Gaza Strip）一個動物園日前受寒風吹襲。強風撕破籠外的保護膠膜，籠內四隻非洲幼獅周四（17日）最終不敵低溫凍死。 動物園負責人指，封鎖加沙地帶導致園方難以獲取照顧動物所需糧食和器材，為間接導致幼獅失救而死的原因。

加沙動物園：四隻幼獅周四（17日）不敵低溫凍死，有孩童周五（18日）在動物園觀看幼獅下葬的過程。（路透社）

動物園位於加沙地帶南部的拉法（Rafah）。過去幾日氣溫驟跌，居民形容為近年最寒冷的冬天。動物園負責人朱馬（Fathy Joma）表示，寒冷天氣導致四隻幼獅死亡。

兩隻在出生後一小時內就不敵低溫凍死，而另外兩隻出現呼吸困難，朱馬便將牠們帶回家，用電暖爐和毛毯為牠們保溫。當兩隻幼獅情況好轉後，朱馬帶牠們回到母獅身邊餵養，可惜最終在一小時後也難逃厄運離世。

以色列和埃及封鎖加沙地帶已達12年，朱馬指，這正是難以獲取照顧動物所需糧食和器材的原因。他表示，事件中死去的幼獅為非洲獅，不習慣在寒冷天氣下生存，尤其需要特別照顧。但在如此情況下，動物園無法確保有足夠糧食、藥物和抗生素去拯救牠們的小生命，園方沒有足夠金錢，而封鎖狀態就使問題更加嚴峻。

朱馬擔心，如果未能確保有所需設備，寒冷天氣持續將導致影響更多動物。他說：「我們可能亦會失去母獅。牠最近誕下幼獅，過去數天健康情況亦愈來愈差。」

（半島電視台／中東之眼）