日本法院裁定「申請變更性別前須絕育」合乎憲法　LGBT團體不滿

日本現行規定，若民眾向政府申請在戶籍上變更性別前，必須進行絕育手術，這個規定惹來爭議，但當地最高法院周四（24日）裁定，此要求合乎憲法。當地人權組織、性小眾（LGBT，即同性戀、雙性戀及跨性別者）活動人士感到不滿，批評「判決不認可生育能力為基本人權」。

45歲的臼井崇來人（Takakito Usui）因沒做絕育手術而無法變更戶籍上的性別，他上訴至最高法院，稱強迫絕育違反自主權且違憲。惟最高法院1月24日裁定，判決並無違憲。（美聯社）

日本2004年實施的一項法律，規定民眾在變更戶籍性別之前，必須先絕育，即施以手術摘除自己的原始生殖器官（睪丸或卵巢）。

現年45歲的臼井崇來人（Takakito Usui）到法院挑戰這項規定，他由於沒做絕育手術而無法變更性別，之後在日本下級法院敗訴後，再上訴至最高法院。惟最高法院周四裁定判決符合憲法，即申請者必須先進行絕育手術，方可申請在官方文件變更性別。

臼井崇來人的代表律師表示「日本15年前制定這項法律時， LGBT不得不做出痛苦的決定，接受絕育手術，為變更性別鋪平一條狹窄的道路。通過判決，我希望立法者能夠修改法律，支持LGBT群體的願望。」

《朝日新聞》報道，最高法院所列出的理據，包括指若然申請者基於變更前性別的生殖功能生育，將會發生攸關親子關係的問題，可能會造成社會混亂。

（綜合報道）