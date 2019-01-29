【性蕭條．二】獨身主義的隱痛　做愛次數減少怎樣影響社會？

「性蕭條」遍及全球多個國家，一般人乍看之下會認為這是個大問題，心想無緣無故下性慾應不可能大幅削弱。我們假設了性風氣開放必然伴隨着更頻繁的性事，但性行為本身或許不如我們所想的那麼簡單，大概還受到多方因素所左右… （此為《全球性蕭條》專題報道之二）

以性為主題的公園成為韓國濟州島上的景點。（Getty Images）

換個角度思考，「性衰退」與否是否可直接由性行為次數判斷？本港註冊社工何銘熙便質疑是否真的愈多愈好：「每個人都是獨特的，每段關係都需要探索。（性行為）是多是少，亦視乎某一特定時間內是否經歷什麼，如遇開心事情會多一些、悲傷事則少一些，還有家庭遽變和家庭壓力等因素影響。」故他認為沒有一個客觀的數字能正確反映何謂正常的性行為次數。

不過他也補充，很多人誤以為少了性行為，積存起來的性慾或許會一次過爆發，實際情況未必如此，更有可能是習慣缺少性的狀態，性慾反而會慢慢下降，甚至出現性功能障礙，「若出現性衰退的話，可能會面對龐大的生育問題，以及大量不知如何面對性功能障礙的市民。」

性商品琳瑯滿目，但商品化會否反而令親密行為趨少？（Getty Images）

本身是註冊護士兼助產士的鄧永琴則表示，這是個嚴重的問題。她解釋：「性不僅牽涉性行為，還有自我認同、人際關係的彰顯。如果社會出現性蕭條，那麼香港的快樂指數可能比現時更差。」她認為若出現「性蕭條」，社會需要處理的絕非是性行為次數的問題，而是人們對於自我價值的認同、對家庭的看法、對社會的投入度，並且了解當中是否出現一些緊張的狀態。

何銘熙認為性蕭條言之尚早，且沒有一個客觀的數字。(高仲明攝)

的確，以「性蕭條」來形容性行為減少的現象可能並非最好，因這說法可能傾向負面，而且予人「這是個有待解決的問題」。因為除了上述的種種因素外，今天的獨身主義盛行，部分人其實是自行選擇單身生活，認為這較適合他們的人生觀和生活方式，這種情況的普及當然會導致性行為減少。

獨身主義 衍生惡果？

然而，另一個值得關注的地方是獨身帶來的孤獨感，以及對社會產生的疏遠感。比如由非自願獨身者（Incels，意指現時社會基於經濟條件或其他非自願原因而無法找到伴侶的人）發動的網絡仇恨，以及現實世界的暴力事件，都顯示了這些年輕人特別容易受極端主義影響。

獨身趨勢除了導致低生育率問題，也可能令社會幸福感下降。（Getty Images）

另一個問題涉及性的本質。說到底，一個人不吃、不喝、不睡會導致死亡，但無性行為卻不會。而且，從人類歷史上而言，性生活雖然能夠為人類帶來身心健康和愉悅，它卻非幸福生活的必然因素。

研究人類進化的美國著名學者Jared Diamond 曾說：「人類作為一個物種，持續的性行為是異乎尋常的。除了姿勢和腦袋的大小，性慾是人類祖先和類人猿存在差異的決定因素之一。」他解釋，雖然沒有人會因為沒有性生活而死，但性行為在數百萬年來印證了人類的適應力，我們做出這個行為是因為它有趣，可以將我們和另一個人聯繫起來，而且因而感覺愉悅。

鄧永琴強調性蕭條要處理的不單是性行為次數多少的問題。(高仲明攝)

雖然滿足的性生活與美好生活之間並無必然關係，但眾多研究證實它有助於此。性行為並不單與幸福相關，同時還有其他眾多的健康好處。性和健康的關係或許是，你的身體愈好，你的性生活也會愈好，反之亦然。 「性蕭條」一說的確尚有待商榷， 但Lehmiller承認：「以目前的數據而言，這並未構成真正影響，但若情況持續惡化，屆時或許成為令人憂慮的問題。」與經濟蕭條相似，「性蕭條」或許會導致不公平和不平等的情況發生。那些擁有外表、金錢、上佳心理質素和強大社交網絡的人，將繼續在尋找愛情、性生活，以至成為父母方面佔據優勢，那些條件較差的人，往後則可能面對更不確定的未知數。 由此可知，性冷淡問題之所以引起不少國家討論和關注，是因為它並不單單涉及性行為本身，同時牽涉到個人身心健康、家庭幸福、社會穩定，以至國家經濟發展等多方面。

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日）《性解放運動半世紀 全球「性蕭條」》專題報道。

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