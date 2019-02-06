12月，仰光市給我的第一印象就是「大塞車」，新舊交集的車子在路上左穿右插，沒半點秩序可言。困在悶熱的車廂更可謂痛苦非常，打開窗子，想要享受微弱的冷風，卻難免弄得一臉灰塵。 文、攝：毛詠琪

緬甸，在1970年代以前與香港同屬英國殖民統治，汽車也是右軚的。但自軍方獨裁領袖奈溫（Ne Win）上台後，一夜間全國汽車都得靠右行駛，改用左軚車。交通亂象持續至今，馬路上擠滿殘舊的二手右軚巴士，也有簇新的左軚私家車及的士。塞車塞得不耐煩，這邊廂乘客隨時在馬路中央上落車，那邊廂跟車僮站在沒門的巴士上，突然吐出一口紅色的檳榔汁，形成奇特且驚險的交通景象。縱使緬甸政府以安全為由，今年起禁止再進口右軚車，但不少駕駛人士寧願在限期前趕買瘋狂漲價的日本車，也不想買韓國及大陸車，笑言「早已習慣超車前響按一下。」

緬甸街頭隨處可見破舊的二手巴士。

2011年改革開放後，外資大舉湧入，短短數年緬甸經濟得以迅速起飛，為仰光市的天際帶來轉變。每夜華燈初上，商場與五星級酒店的燈光映照着馬路另一端漆黑一片的燕子湖。可浮光卻未有照耀緬甸的另一角落，國內基建配套長期落後於發展速度，交通彷彿是她的發展縮影，道路規劃不足以應付車流遽增，釀成仰光一天到晚大塞車的困局。不願被汽車困住半天的當地人，也會選擇乘搭市內的循環線火車（Circular Train）。

緬甸鐵路因「舊」成名，成為一種今日少見的獨有風光，來到仰光的遊客不得不親自來到火車站朝聖。踏上火車橋的木階，木板吱嘎吱嘎作響，然後穿過一道不起眼的小拱門，便是仰光市的鐵路。月台上有帶備油鍋的小販售賣炸點心，也有人早佔了石椅擺賣生果、蔬菜，由於月台都是自由出入，大家都是自律到票站向職員買票。不久之後，一班JR列車沿着鐵路緩緩駛來。沒看錯，那是一輛日本的JR列車。

列車從遠方緩緩駛進月台，沒眼花，竟是一輛JR列車!

那JR列車陳舊得叫人驚訝，連目的地牌子還是寫着「松阪—鳥羽」，車頂上排出的柴油廢氣把車身染得烏黑，看來只有當地人才知道火車要駛到哪裏。列車保留了日文告示，有的也印有日本及緬甸國旗，以示兩國邦交。不過，不少列車的車門早已不翼而飛，車未停定，乘客已趕緊「跳車」，穿着籠基（緬甸人穿的筒裙）、腳踏人字拖的緬甸男子，一個馬步便輕鬆攀上火車，月台與車廂都成為商販叫賣的地方，好不熱鬧。

仰光循環線由英國前殖民政府興建，這套雙軌列車系統在1954年落成，今日仍是當地平民最常搭的交通工具，連接市中心及市郊地區共39個站，路線全長只約46公里，整趟車程卻歷時三小時，對香港人來說可說是「龜速」。穿梭這條鐵路的，不少都是我們眼見那種由日本捐贈的二手列車，啟用迄今逾60載，惟循環線鐵路一直未有電氣化，仍以柴油推動。而且，由於路軌殘舊失修，列車行駛時少不免左右搖晃，須有心理準備，這是一趟顛簸的旅程。

沒有車門的JR列車，成了緬甸鐵車的特色之一。

不過循環線勝在「夠貼地」，單程車票最便宜的只索價200緬幣，即大約1.1港元，或許正因為收費便宜，每日乘搭人次多達10至15萬，小販也可攜同大包小包的貨物、樽裝水，甚至一籮一籮的蔬果運到車上，走遍各卡車廂以至市內不同地點擺賣，遊客也慕名而來，藉這趟異常緩慢的鐵道遊，窺探緬甸人民的真實生活。

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在仰光遇上日本JR（下）——高鐵時代裏停留昨日的緬甸

上文節錄自第47期《香港01》周報（2017年2月13日）《在仰光坐上日本JR 跨越半世紀的緬甸鐵道行》。網上標題及內容由編輯重擬及更新。

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