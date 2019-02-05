【遊日注意】成田機場10月起延長航班升降時段至午夜

日本東京在2020年舉行奧運前夕，當地主要空中交通樞紐成田國際機場周一（4日）與國土交通省及地方政府達成協議，其主跑道將於10月下旬開始延長航班升降時段至午夜12時，希望可以應付不斷增加的訪客數目。

今次是成田機場自1978年啟用至今首次改動營運時間，當中較長的A跑道運作時間由現時的早上6時至晚上11時，延長一小時至午夜12時。成田空港會社社長夏目誠在記者會上表示，機場方面希望為國家在2020年吸引4000萬名外國旅客到訪的目標出一分力，延長升降時間將有助更多貨機及廉航客機使用成田機場。

機場有意趁航空公司在10月實施冬季航班時間表時，一併延長運作時間，同時希望與主要競爭對手－－東京羽田機場之間保持優勢。羽田機場計劃在2020年春季增加國際線航班升降。

成田機場在2020年底興建第三條跑道，將每年的使用客量由目前的30萬人次提升至50萬人次，並將運作時間延長至清晨5時至午夜12時半。因此今次改動將是實現有關目標的踏腳石。

不過，有住在鄰近成田機場的芝山町居民則擔心，延長飛機升降時間將令他們難以安枕。此外機場當局亦需與鐵路及巴士公司商討延長連接市區交通安排的可行性，因此夏目誠承認仍有大量問題需要解決。

（共同社／日本放送協會）