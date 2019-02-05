全球暖化或融掉「第三極」　喜馬拉雅山冰川本世紀融化三分一

氣候變化令温度上升，兩極冰川融化的新聞經常出現。温度上升除了影響南北極外，就連地球最高山峰的喜馬拉雅山脈的冰川亦無法倖免。研究報告顯示，全球變暖將造成喜馬拉雅地區至少三分之一冰川在本世紀內融化，將帶來嚴重生態影響。

尼泊爾加德滿都的國際山地綜合發展中心（ICIMOD）周一（4日）發表研究報告，指即使各國達成《巴黎氣候協定》的目標，將全球變暖控制在攝氏1.5度內，興都庫什喜馬拉雅（HKH）地區到2100年，仍有36%冰川會融化；若各國未能有效控制溫室氣體排放，該區三分之二的冰川可能會在本世紀消失。

全球暖化：研究報告顯示，全球變暖將造成喜馬拉雅地區至少三分之一的冰川在本世紀融化。圖為尼泊爾喜馬拉雅山脈冰川。（Getty Images）

這項研究由300多名科研人員及專家以5年完成。負責研究的ICIMOD科學家韋斯特（Philippus Wester）形容，這是外界甚少聽聞的氣候危機。他警告，不到一個世紀，全球暖化將使冰層覆蓋橫跨8個國家的興都庫什喜馬拉雅地區山峰，變成裸露岩石。

興都庫什喜馬拉雅地區擁有巨大冰川，被譽為是南北極外的「第三極」（third pole），亦是該地區2.5億人的重要水源。冰川融化不但會造成冰蝕湖等生態危機，更可能危及許多人的生活，削弱水力發電功效或令下游農民無法耕作。

（綜合報道）