【遊日注意】北海道陷史上最強寒流　東京下大雪　或影響成田航班

日本北海道周五（8日）出現觀測史上最強烈的寒流侵襲，包括札幌市的地區日間氣溫降至攝氏零下10度。預計關東大範圍地區周六（9日）將降雪，東京市區也會下大雪，並可能出現積雪。 日本氣象廳預測，籠罩北海道和東北地區北部上空的強烈冷氣團南下，札幌市附近上空1,500米在周五上午9時出現零下24度的低溫，創下1957年開始觀測以來的最低記錄。

北海道及東北北部地區日間氣溫未有回升，北海道札幌市、旭川市等地周五正午後的氣溫仍低於零下10度。據預測，今後一周的氣溫將低於往年。

在強烈冷空氣團南下的情況下，東京地區周六會下大雪，地面積雪預料將影響交通運輸，以及成田機場班機升降。

預計在截至周六傍晚的24小時當中，關東南部山麓及平原地區的降雪量將達10厘米，關東北部山麓及平原地區將達8厘米，東京市區將達5厘米。此後降雪天氣或將繼續。

日本受寒流侵襲：日本札幌第70屆札幌雪祭由2月4日舉行到2月11日，預計將有超過250萬人前來參觀。圖為2019年2月3日的現場圖片。對於遊客來說，冒寒賞雪想必別有一番風味。（視覺中國）

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（綜合報道）