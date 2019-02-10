【全球暖化】北極熊群起現身民居　俄羅斯新地島「進入緊急狀態」

全球暖化導致冰層加快融化，愈來愈多北極熊被迫到更多地方尋找食物，其覓食地與人類生活環境重疊情況愈來愈多。 俄羅斯位於北極圈內的新地島（Novaya Zemlya Islands）近來便出現為數不少的北極熊。當地政府上周六（9日）宣布群島進入緊急狀態。

俄羅斯新地島遭北極熊大規模入侵，當局2月9日宣布進入緊急狀態。（視覺中國）

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新地島有數千人居住。當地政府機構指近期發生居民被襲、北極熊進入民居以及公共建築物的情形。

官員稱有52頭北極熊曾在別盧沙古巴（Belushya Guba）附近出現。別盧沙古巴是新地島居民主要聚居地。其中6至10頭北極熊是出沒該區的「常客」。

當地政府行政首長穆辛（Vigansha Musin）表示，有5頭北極熊在空軍及防空部隊駐守的範圍出現。他在一份政府發布的新聞稿中指出：「我自1983年以來便一直生活在新地島上，從未有過如此大規模的北極熊入侵情況。」

他的副手米納耶夫（Alexander Minayev）亦指出，民眾為之恐懼，害怕離家出門。人們的日常生活被打亂，家長不願讓孩子去上學或到幼稚園。

在現行法例下，捕殺牠們是不可行的。俄羅斯將北極熊列為瀕危動物，不許人們獵殺。聯邦環境局（Federal Environment Agency）已拒絕發出狩獵牌照。

阻嚇的方式似乎亦愈來愈不奏效。官員稱北極熊漸漸不再害怕巡警以及警告訊號，一旦所有方法失效，當局唯一可行的措施便是射殺牠們。

（英國廣播公司）