【01專訪】Instagram取代實體相簿　細訴兩種攝影的意義

近年社交平台Instagram（簡稱IG）大行其道，風靡新一代。每人手上一部電話，隨時隨地拍照，上載至IG分享僅屬彈指間的事。照片上載網絡，隨時可以翻閱過往與朋友、家人共度快樂時光的回憶。大多數IG用戶似乎已經將IG視作個人的「私伙」相簿。 （此為《雲端上的圖片》系列報道之四）

用手機拍照，到上傳社交平台的伺服器，可能只是兩三秒的事情，日後更可隨時隨地回味。（Getty Images）

「90後」莫嘉不時在Instagram上載旅行照片，意在將旅途上看到的特別事情記錄下來，他日回看可重溫那份情懷。起初莫嘉抱着「分享」的心態，將旅行期間的所見所聞，公諸同好。照片漸漸積累下來，她慢慢掌握到一些有迹可尋的IG經營技巧，帳戶的followers（追蹤者）亦愈來愈多。

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莫嘉沒想到，她發布的旅遊照片會得到其他人認同。「有時會收到朋友和網友留言，很驚訝自己的感受可以影響別人，令他們嘗試一些之前沒想過去做的事，這是意料之外的收穫。」

鍾情使用大片幅相機的本地攝影師沈嘉豪（Bobby Sham）亦坦言，這是時代巨輪下不爭的趨勢。或許再過二十年，人們未必會拿出實體相簿，以及回味沖曬出來的實體照片。

本地攝影師沈嘉豪（Bobby Sham）鍾情使用傳統的大片幅相機。傳統攝影所散發的質感與靈光，是數碼相片無法取代。（受訪者提供）

隨着Facebook用戶的年齡層逐漸老化，年輕一代，尤其是「00後」青少年群體，近年紛紛「轉會」到以圖像為主的IG。根據推算，IG的用戶總數在未來五年有望突破20億大關，其中主要用戶群，更偏向較年輕的90後和00後。

智能手機的相機鏡頭質素愈來愈高，檔案上傳網絡的速度愈來愈快，IG成為年輕人上載相片的極佳平台。IG的「正方格」展示方式，亦變作用戶記錄生活的承載空間。用手機拍下照片後，即時上載網絡，不需經電腦傳輸檔案，更可省去菲林年代的沖曬程序。現在一按即可上網，每張相片加上帖文，在IG慢慢積累下來，漸漸成為個人「相簿」或「圖庫」 ，不需額外花費，不佔實體空間，隨時隨地能夠翻閱回味。

不過，談到儲存於互聯網的數碼影像，難免涉及網絡安全問題。譬如說IG作為互聯網公司，亦有倒閉的危機。即使IG沒有倒閉，我們可能會有天突然遺失自己的帳號。那麼，一直保存下來的珍貴生活照片，不就全部失去嗎？

相紙成本較高 珍惜每一下快門

回憶畢竟是屬於已逝去的時刻，若沒有影像留下，的確令人遺憾。即使將IG化身「私伙」相簿，莫嘉也不全然依賴IG。「我都擔心IG會『收檔』啊，所以一定要『分散投資』。」莫嘉會將一些照片和較長篇幅的文字，放上其他空間，例如Facebook、個人博客。雖然仍算是儲存在互聯網公司的伺服器上，但因有數個備份，所以，不怕將來會一下子遺失所有照片。

Digital（相機）拍下的叫作『影像』，只有用菲林拍下的才叫作『時光』。

莫嘉雖然成長於數碼相片年代，偶爾還會使用傳統的菲林相機，以及即影即有相機。「在數碼化時代，拍照可以不加思索，一下連拍幾十張照片。但玩菲林、『即影即有』成本比較高，我會很珍惜按下每一次快門。」不同於存放在網絡的數碼照片，沖曬出來的相片摸上手，實在得多。「總覺得數碼化的東西比較虛無，用菲林或者『即影即有』拍下的照片才能感覺到：『我真係經歷過呢樣嘢。』……收集實物，可能也是我的愛好吧。」

「Digital（相機）拍下的叫作『影像』，只有用菲林拍下的才叫作『時光』。」莫嘉跟記者說道。

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手機影相便利 沖曬照片有靈魂

曾經為《黑紙》雜誌操刀拍攝封面人像的Bobby，鍾情其珍藏的大片幅相機拍攝出來的照片那份獨特質感。雖然他醉心於傳統沖曬攝影，不過，生活在二十一世紀，他不得不承認，社交網絡改變人們對「記錄時刻」的想像，而且突破以往難以僭越的框架。IG對年輕人來說，幾乎成為不可或缺的生活必需品，變相亦成為記錄成長過程的工具。電子影像取代實體相片的世代，對慣於使用傳統相機、沖曬菲林的Bobby來說，又是怎樣的體驗？

「電子影像和實體相片，其實是平行的概念，兩者可以並存。」手機相機帶給用家的便利，無可取代。Bobby沒有否定電子影像的功能和美感，他覺得照片可以有不同的呈現方式。若想要方便，隨時記錄生活點滴，那麼用手機拍下影像，就能表達一切。若想要藝術感較重的影像，沖曬出來的照片實實在在摸上手，有靈魂，有觸感，也是另一番感覺。

在受訪過程中，Bobby十分強調「時代」這個概念。他認為時代就是要讓人類進步，「譬如在我成長的上世紀六十年代，潮流興用135相機拍照。不過前輩看不慣我們用這些相機，因為他們多用4×5、8×10的大片幅相機。在那個時代來看，135相機勝在方便。」

到了現代，這個年代出生的人接觸的第一部「相機」就是手中的電話。用手機拍下照片，然後放上IG─這就是他們的「相簿」。

「我都會用電話拍照啊。例如說推廣自家手工烘焙的咖啡豆，放上社交網站的宣傳照片，都是用手機拍，夠方便，又美觀。」 Bobby除了是攝影師，本身也是手沖咖啡發燒友。攝影和喝咖啡道理同出一轍，便利式、精品式俱全，各有所好，百種米養百樣人。要「揦手」就能攝下生活點滴，玩過無數經典相機的Bobby，沒有嫌棄手機的內置鏡頭。

他覺得，新一代將IG變作「私伙相簿」，不須判定好與壞。他還是堅持那句老話：「新一代的概念已經不同，時代不斷變遷，世界正在改變。」

上文節錄自第149期《香港01》周報（2019年2月11日）《把記憶託付雲端 褪色老照片獲新生》。

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