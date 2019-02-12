英國BB未出世先做手術　醫生為孕婦剖腹　修補子宮內胎兒脊柱裂

英國26歲孕婦辛普森（Bethan Simpson）懷孕20周後接受超聲波掃描時，醫生發現胎兒患有脊柱裂（spina bifida）。 醫院當時拋出兩個選擇：終止懷孕或自然分娩，但辛普森與丈夫最終選擇接受風險甚高的手術，讓醫生開肚和治療子宮內的女嬰。手術最終成功，辛普森成為第4名在英國接受這種手術的孕婦。她的寶寶料於4月出世。

辛普森決定接受手術後，先後進行羊水測試和磁力共振掃描後，其後在12月17日獲批准接受和安排手術。辛普森形容，他們在接下來的幾周，心情就像坐過山車。

來自英國倫敦大學學院（University College London）和大奧蒙德街醫院（Great Ormond Stree Hospital）的醫生於2019年1月8日為辛普森進行手術。

脊柱裂手術：辛普森懷孕20周時接受超聲波掃描，醫生發現胎兒患有脊柱裂。（Bethan Simpson Facebook照片）

脊柱裂是由於胎兒的神經管（neural tube），即其大腦和脊髓的早期結構未有正常成形，導致脊髓和脊椎骨骼出現空隙或缺陷，嚴重者甚會在背部出現小囊。

醫生一般可以在嬰兒出生後施通過手術修補裂口和空隙，但由於神經系統屆時已受損，患者或會出現失禁、下肢無力或完全癱瘓、腸道和泌尿問題，甚至會出現學習困難情況。

如果父母不希望放棄胎兒，母親可選擇在懷孕19至25周期間進行產前手術。手術一般需時90至180分鐘。

脊柱裂手術：辛普森接受手術後，肚上的疤痕清晰可見，而她的寶寶則繼續在肚內成長，預計4月出生。（Bethan Simpson Facebook照片）

手術期間，醫生會首先在孕婦腹部打開切口，再把子宮打開，並且以特製器材把所有血管「釘住」，確保膜組織被肌肉固定。醫生之後會利用超聲波找出胎盤和胎兒的位置，再把胎兒翻轉觀察其背部。

兒科的神經外科醫生會負責移除背部膨出的小囊或縫合脊椎空隙，隨後將脊髓（spinal cord）放回椎管，再把周圍組織和皮膚縫合，防止脊髓受羊水感染。最後，醫生把子宮和孕婦腹部的切口縫合，讓她繼續懷孕，直至胎兒出生。

所幸的是辛普森手術成功，醫生預料肚內的嬰兒會在4月出生。本身是護士的辛普森表示，英國父母發現胎兒有脊柱裂時，有八成人會選擇終止懷孕，情況令人很傷心。

根據統計，英國每年約有200個嬰兒患有脊柱裂。現時醫學界尚不清楚患病成因，但確認缺乏葉酸會增加患病風險。

英國倫敦大學的30名醫生2018年成一名孕婦肚內兩名未出生的胎兒修復脊柱，成為英國首例。此前，孕婦一般要到美國、瑞士和比利時進行類似手術。

（電訊報／英國廣播公司）