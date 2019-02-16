反疫苗言論肆虐　Facebook擬出手打擊

「打針會自閉」、「疫苗有重金屬」、「疫苗傷害我子女」、「打針是動物和人類DNA交叉感染」類似的「反疫苗」言論層出不窮，在網絡世界經常出現，甚至有人更專門開設Facebook群組和YouTube頻道大肆宣揚。 面對反疫苗言論擴散，美國有眾議員要求社交平台加強監管，Facebook則宣布將採取措施，減少網站內有關健康的誤導信息。

眾所周知，Facebook會根據用戶的喜好、關注事項，決定向這些用戶發放什麼廣告。

據英國《衛報》統計，有逾90萬名Facebook用戶在興趣或關注一欄點選了「疫苗爭議」。美國加州一個反疫苗Facebook群組有多達15萬名成員。反疫苗團體便開設網上群組，利用人們對疫苗爭議的關注向他們大賣廣告，散播更多似是而非的反疫苗訊息，以及挑起接種疫苗的法律爭議。

「反疫苗」：Facebook上出現不少反疫苗群組，其中一個由加州反疫苗分子庫克（Larry Cook）開設的群組有高達15萬人加入。（Facebook照片）

美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）周四（14日）去信Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai），表示對科網公司容許不實的反疫苗信息散播感到憂慮。

希夫指出，Facebook、Instagram和YouTube等均出現許多不鼓勵家長為孩子接種疫苗的訊息。信中指出，現時無證據顯示疫苗對生命構成威脅，而散播反疫苗資訊會危害公眾安全，也令疫苗可預防的疾病重臨。

希夫質疑Facebook會否繼續讓反疫苗組織付費賣廣告，而傳播不準確的醫學資訊有否違反網站條款。

Facebook發言人回應稱，公司已採取措施處理錯誤健康資訊的問題，並考慮在建議欄和搜尋紀錄中移除反疫苗的錯誤資訊等。YouTube發言人則拒絕評論信件，但指公司最近變更建議欄的運作機制，以減少包含反疫苗內容的影片出現。

「反疫苗」：華盛頓州一群示威人士反對修改法例，除去家長可以選擇為子女接種疫苗與否的權利。有人手持的標語上寫有「疫苗傷害我的孩子」。（美聯社）

外界關注阻隔反疫苗的聲音會引起言論自由爭議，甚至有人形容牽起了公共衛生與言論自由的對陣。

紐約大學蘭貢醫療中心（NYU Langone Health）醫學倫理部門主管卡普蘭（Arthur Caplan）則表示，非常支持Facebook監管反疫苗訊息的做法，指它們不用變成不準確和充滿謊言的平台，特別是當孩子面臨風險的時候。

他指出，很多人會形容做法侵犯言論自由，但他強調這並非代表不讓人持有反疫苗立場，也沒說不讓人們成為反疫苗人士，只是人們不能在網上說謊和危言聳聽。

「反疫苗」：世界衛生組織警告，2018年全球出現的麻疹個案數量急增大約50%，情況與全球「反疫苗」運動有關。（視覺中國）

世界衛生組織（WHO）警告，2018年全球出現的麻疹個案數量急增大約50%，嚴重危害孩童性命。當中原因牽涉全球一股「反疫苗」運動，導致這種本可預防的疾病也在發達國家擴散。

美國華盛頓州克拉克縣（Clarke County）自2019年1月起爆發麻疹，最少58人受感染。該縣的疫苗接種率較美國平均低，這或可歸咎於該州法律列明，父母可基於醫療及宗教，甚至哲學和個人理由，選擇不為子女注射疫苗。當局現時正討論修改法例。

（美國有線新聞網絡／衛報）