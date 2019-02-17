【新聞教室】慕尼黑安全會議由小圈子變大論壇　中美糾紛成焦點

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）上周五（15日）在德國慕尼黑揭幕，這是第55年舉行這場國際會議。今次會期一共三日，議題眾多，包括歐盟的未來、國際安全、限武、中美俄權力傾軋的影響等。

這個會議在1963年首次舉行，當時全球步入冷戰時期，初時目的是為德國與包括美國在內的北約（NATO）盟友建立溝通渠道，就共同協防及國家政策建立共識，因而有「環大西洋家庭聚會」的美譽。

會議規模隨着時間不斷擴大，2019年的與會人數更破紀錄超過650人，他們分別是政、商、學術及公民社會領袖，包括「主人家」德國總理默克爾（Angela Merkel）、北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）等。

世界兩大經濟體美國和中國亦分別派出歷來最大的代表團出席。華府由副總統彭斯（Mike Pence）率領，代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）、民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦有份參加。而中國派出國務委員楊潔篪率團與會，是北京方面史上最高級別的與會官員。

2019年慕尼黑安全會議除了討論美中兩國緊張關係外，各國經貿合作及國防等都是議題。圖為國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德在會上其中一個活動發言，白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）亦在場。（路透社）

是否排擠華為 成會議焦點之一

目前美中關係受到貿易戰影響而變得緊張，因此對華問題成為今次會議的焦點。其中近期華府不斷向盟友施壓，要求全面封殺華為，彭斯和楊潔篪為此在會上針鋒相對。另外會上亦討論到應對中國在經濟和軍事影響力擴大的情況。不過即使美國及澳洲等國表明華為對當地構成安全威脅後，歐洲盟友對是否向華為說不仍未下定主意。

除了中美問題成為今次會議焦點外，應對英國脫歐後的歐盟前途、貿易問題、美俄新一輪軍備競賽等議題亦有談及。會議不設發表共同宣言，與會者無需就問題妥協，令他們可以暢所欲言，因此充滿火藥味的討論並不罕見。

美中兩國都派出重量級人物參與2019年慕尼黑安全會議，北京方面由國務委員楊潔篪率領，是會議舉辦超過半世紀以來，與會的最高級別中國官員。這亦反映了兩國視會議為推銷政策的理想平台。（路透社）

（綜合報道）