英國數年前加入ISIS女子敍難民營誕男嬰　尋求回國生活

2015年2月加入極端組織ISIS的英國女子貝居姆（Shamima Begum）近日在敍利亞難民營順利誕下一名男嬰，其家人周日（17日）透過律師Mohammed Tasnime Akunjee發表聲明，稱母子健康，希望二人能獲准回國生活。

加入極端組織ISIS的英國女子：2015年2月23日，倫敦警察局閉路電視錄到貝居姆（Shamima Begum）在南部蓋特威克機場（Gatwick Airport）安檢。（視覺中國）

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現年19歲的貝居姆4年前與兩名女同學蘇丹娜（Kadiza Sultana）、Amira Abase離開倫敦東部貝斯納爾格林（Bethnal Green），前往敘利亞加入ISIS。

男嬰是貝居姆的第3個孩子，她在敘利亞期間曾誕下2名孩子，但先後患病去世。目前，這名英國少女棲身在當地一個難民營，尋求與孩子回國生活。

貝居姆接受傳媒採訪時表示：「人們應該對我所經歷的的一切表示同情。」她承認當初前往敘利亞是一個錯誤，但自己並不後悔，因為這改變她的人生，令她變得更加堅強。「只是後來日子變得愈發艱難，我再也無法忍受。」

英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）於《星期日泰晤士報》撰文稱，他將毫不猶豫地阻止加入ISIS的英國人回國。內閣大臣衛俊明（Jeremy Wright）接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，男嬰的國籍問題，並不能簡單直接解決。

（英國廣播公司）