英國擬徵「速食時裝稅」　反思衣服浪費問題刻不容緩

全球知名時裝設計師Karl Lagerfeld本月19日於巴黎病逝，這位時裝界「老佛爺」生前曾說：「時裝無關道德與否，而是造出來令人振奮起來。」（Fashion is neither moral nor amoral, but it is made to cheer up.） 話雖如此，社會很多人均意識到時裝（特別是速食時裝，Fast Fashion）所帶來的種種問題，並反思過往時裝業界的弊端。

英國國會環境審計委員會日前發表報告，建議向成衣零售商徵收「速食時裝稅」，每賣出的一件衣服收取一便士（約港幣一毫）的稅收，用作資助國家衣服回收及循環再造計劃，預計每年可徵收3,500萬英鎊（約3.5億港元）。報告指出，目前全國只有少於1%的棄置衣服被回收。委員會主席Mary Creagh表示：「一年有多達一百萬噸紡織品遭拋棄掉，我們需要改變消費曲線。我們促請消費者購買少一些，在回收前多些修補和重用。」

傳統時裝一般分春夏和秋冬兩季，但速食時裝則由設計生產到上架均以高速進行，每隔數星期便換新款，店舖也會定期監察銷售情況，從而決定增加或更換貨品，以滿足千禧世代追趕潮流的消費模式。2016年，綠色和平發佈的《時尚產業及紡織廢棄物研究》，發現全球成衣的銷售額從2002年的7.76兆港元，增加到2015年的13.9兆港元。

去年Burberry銷毀大量未售出的衣物產品，引起了社會很大的迴響，令人再次關注時裝浪費問題。(Getty Images)

去年，Burberry共銷毀高達2,860萬英鎊（約2.8億港元）的庫存，目的是防止商品遭竊或被低價出售以保護品牌形象。這種做法雖在時裝業界普遍存在，但所造成的浪費也惹起社會很大的關注，而速食時裝的生產量更高於傳統大品牌，速買速棄的問題亦更顯著。

此外，由於速食時裝的品質普遍較差，用料及製作過程都較為粗糙。衣物染色加工的過程所使用的化學品排放會污染河流。另一方面，衣物中的環境激素NPE雖然能使衣物更易上色，提高生產速度，但這種物質有機會污染環境。研究指出該物質隨著食物鏈進入人體後，可模仿雌性荷爾蒙，干擾內分泌及生殖系統，影響男性性功能，並提高女性罹患乳癌風險。速食時裝的運輸過程中，每年產生超過8.5億公噸二氧化碳，佔全球總排放量3%。

時裝生產過程使用大量的染料，嚴重污染生產地的河流。(Getty Images)

近期，美國大型服裝品J.Crew也意識到市場的需求，推出自家首批以牛仔布為款式的公平貿易認證產品，反映大品牌也開始注重道德時尚（Ethical Fashion），反思自身的生產過程。集團的企業社會責任總監Gonzalo Pertile 表示，集團很快會公布其他類別的款式。公平貿易認證的是一種產品認證的體系，設計的目的是為了讓人們辨別該產品符合環保、勞動人權以及第三世界發展利益的標準。

由非營利機構Global Fashion Agenda推動的《2020年循環時尚系統承諾》（The 2020 Circular Fashion System Commitment），迄今已有206個品牌（約佔全球時裝市場一成二）已經簽署，當中包括H&M、Gap、Adidas、Nike等國際品牌，均承諾改變現今線性生產的方式，利用循環設計、收集、重用和回收等方式，延長終端成衣的壽命。

近年，不少講究環保的道德時裝興起，希望改變業界以往的不良做法。(Getty Images)

不過，若要令速食時裝以至時裝界浪費習慣有所改變，還有一段很漫長的路要走。畢竟單憑少數的企業覺醒無法扭轉總體的情況，自然資源守護委員會的資深科學家Linda Greer和道德時尚作家Alden Wicker認為，坊間雖然意識到可以透過杯葛不環保的品牌來抗議。但他們認為這種方法並不足夠，因為這對時裝界整體影響有限。

兩人認為，可以透過為自己的理念發聲，如向某些不環保的品牌反映，若品牌能夠在環保方面做好一些，會吸引自己前往消費，這樣品牌內部便有了推動公司往這方向發展的動機。

香港作為消費至上的社會，速食時裝的問題尤其值得關注。回收衣物應用程式創辦人Jack Ostrowski相信，速食時裝並非只是個業界問題，同時是一個社會問題。他坦言：「人們就是不明白時裝業對環境造成多大和多負面的影響，以及有多急需要作出改變。簡單來說，就是不能夠以現在的方式繼續下去。」