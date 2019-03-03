日本新年號大熱門諧音惹人聯想　「安久」讓聽得懂的人即時爆笑

日本明仁天皇快將退位，新天皇德仁將於5月1日即位。日本預定在4月1日公布新年號取代平成，現時日本各地都在猜測新年號到底叫什麼，日本放送協會NHK最近報道一個可能的答案。但這對懂得廣東話的人來說，這個年號不是什麼好事……

日本放送協會報道，靜岡沼津市水族館的海獅正在訓練寫新年號，其中一個就是練寫「安久」。（日本放送協會）

日本靜岡沼津市有一隻著名的海獅，懂得口咬毛筆紙上揮毫。NHK日前就有電視節目介紹日本各地正猜測新年號是什麼，結果就找來了這隻海獅。海獅為練習寫字先寫出了「大正」、「平成」兩個已知的年號後，再寫出一個類似新的年號───「安久」，作為新年號預測。

安久元年來了？

安久字面平安長久，惟懂得廣東話的人不少會聯想到的是粗口。不知道這個說法傳到日本的話，民眾或政府部門會有何感想。

當局想法大家暫時未可得知，然而有關這個名稱的報道，卻已非一天兩天的事。2018年9月，日本《產經新聞》就報道日本最有影響力的右翼團體「日本會議」曾商討過新年號名稱，「安久」在會內投票排名第三。

有人打趣說，相信NHK那隻海獅（訓練員）是看過這篇報道，所以才猜想新年號是「安久」，加以練習。

MAG2NEWS新年號投票，「安久」成了第一位。（MAG2NEWS）

安久竟然是第一位

同時間，日本網媒MAG2NEWS和最少一間電視台，在新年號投票時「安久」都成為第一位，意味安久真的很可能成為新年號。

據說日本負責新年號的委員會，背後是有多個年號方案，用意是當即將發表的新年號因意外被事先公開，會有後備名稱補上。如今這個名稱已經曝光，倘媒體繼續報道或輿論進一步「炒熱」事此，最終結果可能導致當局需要「變陣」。