朝鮮每年花300萬保存金氏領導人遺體　肌膚keep得好全靠俄羅斯

朝鮮領袖金正恩上周趁「特金會」訪問越南，在越南前國家主席胡志明墓前獻花。朝鮮和越南這兩個國家除了是老朋友，更有不少共通點：同是共產主義國家、同樣有對已故領導人遺體作防腐處理的「習慣」。 金正恩的祖父金日成與父親金正日，分別在1994年及2011年逝世，兩人的遺體安置在平壤錦綉山太陽宮的水晶棺內，由俄羅斯的團隊負責把屍體防腐及永久保存。時至今日，兩具遺體仍由俄羅斯處理，所需費用為每年40萬美元（約312萬港元）以上。

防腐共產黨領導人

共產主義國家永久保存領導人遺體在水晶棺內，這種做法令人聯想到俄國的列寧、中國的毛澤東及越南的胡志明，當中俄羅斯的專家團隊「列寧實驗室」（Lenin Lab）可謂這方面的專家。與早期的木乃伊等保存過程不同，這些科學家能讓遺體防腐，並保持身體柔韌、皮膚無瑕，栩栩如生。

美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）人類學教授尤爾查克（Alexei Yurchak）正撰寫一本關於防腐共產黨領導人的書，他指出除了列寧外，胡志明、金正日及金日成遺體最初的防腐和定期檢查都是由「列寧實驗室」負責。這個專家團隊也會訓練當地科學家相關技術，但不會傳授核心的技術。

防腐領導人：《紐約時報》報道，「列寧實驗室」仍在為金正日及祖父金日成的遺體處理防腐及保養，所需費用為每年40萬美元以上。 （路透社）

定期保養遺體

尤爾查克指，胡志明1969年去世時，蘇聯將化學品和設備空運到北越一處實驗室。路透社報道，蘇聯解體後開始徵收化學品的費用；越南亦派遣人員前往俄羅斯學習。現在越南的技術人員可自行處理陵墓運作，惟每年需要關閉約兩個月，讓俄方人員協助定期保養遺體。

朝鮮的情況亦大致一樣，「列寧實驗室」的人員先反覆對遺體作防腐處理，然後每隔一段時間到朝鮮協助保養。

分析相信，金正恩會繼續撥出資金支持有關運作。路透社又引述專家指出，由於毛澤東去世時，北京和莫斯科處於緊張關係，中方靠自己的科學家處理毛澤東的遺體防腐，並可能將部分知識授予朝鮮。

列寧於1924年1月21日去世，其遺體於莫斯科紅場首次獲公開展示。（資料圖片）

改變的象徵

這些國家當初保留領導人遺體的原因可能不盡相同，可能是宣揚共產主義、可能是彰顯領袖的往績，但隨着政治發展，它們的象徵意義亦可能隨之改變。尤爾查克認為，在越南，胡志明的遺體代表反殖民鬥爭的獨立；在朝鮮，兩位金氏領袖的遺體則代表一個自給自足的國家，面對「帝國主義」下仍然生存下去。

（綜合報道）