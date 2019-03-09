泰國少年足球隊獲救事件將拍成電視劇　每人可獲73萬元

泰國政府周四（7日）宣布，2018年吸引全球目光的泰國少年足球隊13人受困洞穴後獲救事件，將由一間荷里活公司拍攝成劇集，並登上影視娛樂串流平台Netflix。 這間荷里活公司會與少年足球隊成員合作，獲取使用此救援故事來製作影視作品的權利，每位成員則將獲得約9.4萬美元（約73.3萬港元）的酬勞。

負責製作的荷里活公司為SK Global Entertainment，這家公司過去曾製作電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）。

泰國政府方面稱，教練和每名隊員會獲得酬金外，也會有若干款項捐給曾協助救援行動的組織。

在泰國少年足球隊獲救事件發生後，泰國政府已設立委員會及成立公司「13 Tham Luang Company」，專門處理有關此事件的媒體合作事宜。這家公司的發言人希利薩（Sirisak Kotpatcharin）表示，未來足球隊員和教練未經公司的允許，不能接受媒體訪問。

2018年6月23日，泰國北部清萊府湄賽縣一家學校有一支名為「野豬」的少年足球隊，1名教練和12名球員到睡美人洞（Tham Luang Nang Non）避雨及探險，但之後因大雨後積水受困。13人在搜救人員的協助下，18天後全數平安獲救，遭譽為奇蹟事件。

（綜合報道）