「炸彈氣旋」襲美國　料7400萬人受災　警員捱車撞死亡

美國冬季進入尾聲，但周三（13日）仍然出現「炸彈氣旋」（bomb cyclone）的暴風雪天氣。國家氣象局對科羅拉多州（Colorado ）、懷俄明州（Wyoming）等多個州部分地區發出暴風雪警報，預計7400萬人受影響。 其中科羅拉多州宣布進入緊急狀態，逾1300班航班取消、13萬戶停電，不幸的是，有一名警員執勤時遭汽車撞倒死亡，疑是因有人在低能見度情況下高速駕駛，發生意外。

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「炸彈氣旋」是指氣旋在24小時之內中心氣壓下降24毫巴（mbar） 以上，在這股極端天氣下，全國多地有7400萬人預料會遇到暴雨、水浸等情況。相關地區許多學校及企業宣布關閉。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）宣布該州進入緊急狀態，啟動國民衛隊的救援行動。

丹佛市警方表示接獲110宗交通事故報告，其中一名52歲警員前往一宗涉及路滑的交通意外現場時，遭另一輛汽車撞死。警方懷疑是有人「在低能見度情況下高速駕駛」有關。

丹佛國際機場6條跑道全部關閉，周三有1339班航機取消。

當地能源公司指，由於大風和高濕度的大雪，科羅拉多州約有13萬戶企業和住宅停電。惡劣天氣影響修復工作，未知何時能恢復供電。氣象局預計有關風暴周四（14日）會減弱。

「炸彈氣旋」襲美：科羅拉多州3月13日出現大風雪天氣，房屋汽車都覆蓋一層厚雪。（路透社）

（路透社／全國廣播公司）