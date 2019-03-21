日本東京奧運火炬式樣出爐　櫻花型設計　用災區廢料循環再造

2020年東京奧運會和殘奧會組委會周三（20日）公布奧運聖火傳遞中使用的火炬式樣。火炬採用櫻花形設計，體現日本特色。火炬甚至使用2011年東日本大地震災區臨時住宅的鋁製窗框廢料，包含重建的心願。

東京奧運火炬：火炬從上往下看呈櫻花形狀，能噴出25至30厘米高的火焰。（美聯社）

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52歲設計師吉岡德仁設計的火炬長71厘米，重1.2公斤，顏色為櫻花金色。從上往下看呈櫻花形狀，能噴出25至30厘米高的火焰。為使火焰在強風和大雨中也不會熄滅，採用獨特的燃燒方式。

火炬以鋁製成，當中有約有3成的鋁來自岩手、宮城、福島3個受災縣總共824戶臨時住宅。加上殘奧會的火炬，當局一共回收和再生約4噸鋁。

吉岡在東京舉行的發布會上指，他在福島縣南相馬市看到當地小學2年級學生畫的櫻花繪畫時得到啟發，「災害現場的關懷和互助是日本之美，我想把它做成火炬」。

聖火將於2019年3月12日在希臘採集，在受災3縣展示後，3月26日從福島縣的足球設施「J-Village」開始歷時121天的聖火傳遞。預計每天有80至90人參加，每人1根火炬，將準備1萬多根。

奧組委還公布聖火傳遞的標誌。男子柔道項目奧運3連冠的野村忠宏、前殘奧會射擊選手田口亞希等將擔任負責宣傳活動的官方大使。野村在發布會上表示，「手持這個火炬的火炬手笑着奔跑，光是想到這個情景就很興奮」。

（共同社／美聯社）