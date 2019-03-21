【小豬佩奇】Peppa Pig教壞細路？倫敦消防局：用詞不當性別定型

英國人氣卡通《Peppa Pig》（港譯《粉紅豬小妹》）近年爆紅，全球各地不少孩子都愛看這班粉紅豬的「芝麻綠豆」生活小事，一面看得哈哈大笑，一面學英文。但倫敦消防局周日（17日）卻公開批評這套老少咸宜的卡通，指用詞有性別定型之嫌，引發網上罵戰。

爭議與「政治不正確」有關。在其中一集名為消防車（The Fire Engine）的Peppa Pig卡通中，一眾角色多次提到消防員時，都用有明確性別指向的「fireman」一詞，而沒有用較中性的「firefighter」。

倫敦消防局批評這是性別定型，在Twitter向《Peppa Pig》製作團隊喊話，指卡通過時刻板的用詞會對孩子構成很大影響，阻礙一眾女孩加入消防工作。消防局同時讚揚Barbie（芭比）最近推出的女消防員制服造型。

Come on @peppapig, we’ve not been firemen for 30 years. You have a huge influence on kids & using out of date stereotypical gender specific wording prevents young girls from becoming firefighters. Join our #Firefightingsexism campaign https://t.co/IRjLtqolEl — London Fire Brigade (@LondonFire) 2019年3月17日

這引來各方討論，有人力撐消防局的反性別歧視運動，亦有不少人批評他們矯枉過正，有如「雞蛋裏挑骨頭」。

有網民表示，若有女士因這些卡通的「刻板印象」而延遲加入消防服務，那麼她們的能力的確值得質疑；亦有人反諷指故事的消防員全是豬，擔心小朋友會以為只有豬才能做消防員。

網民則為《Peppa Pig》抱不平，翻查資料發現故事中大部分消防員都是女性，相信比例已較現實高得多，據統計，全英國只有5％的消防員是女性。

倫敦消防局的聲明，則強調需要挑戰「過時」的語言。

Peppa Pig：倫敦消防局讚揚Barbie推出的女消防員制服造型。（Twitter）

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（綜合報道）