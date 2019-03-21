《吶喊》畫中人不是吶喊也不是尖叫　大英博物館解開掩面原因

挪威畫家蒙克（Edvard Munch）的作品《吶喊》（Skrik，又譯《尖叫》）舉世聞名，畫中人表情驚恐，雙手托面及張大嘴巴，似乎是在尖叫。不過大英博物館的專家最近解釋，畫中人其實是聽到大自然的尖叫，所以不安地捂着耳朵。

大英博物館將在4月11日至7月21日舉辦英國45年來最大的蒙克畫展，其中一幅展品是黑白版本的《吶喊》，為現存4個版本之一。策展人巴特拉姆（Giulia Bartrum）表示，蒙克在這幅版畫的右下角寫着：「我感受到整個大自然在高聲尖叫」，可見畫中人是聽到尖叫所以掩耳，而非自己在尖叫。

蒙克1892年某天在挪威奧斯陸（Oslo）散步時，看到眼前天空變成血紅色，那一刻令他突然非常焦慮，卻也從中得到創作《吶喊》的靈感。巴特拉姆說：「蒙克試着捕捉一種情緒或一個時刻」，她又認為畫中人感受到山脈的力量，但不知道是真的還是心理作用。

蒙克在這幅版畫的右下角寫着：「我感受到整個大自然在高聲尖叫」，可見畫中人是聽到尖叫所以掩耳，而非自己在尖叫。（視覺中國）

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奧斯陸蒙克博物館（Munch Museum）館長亨里克森（Stein Olav Henrichsen）同意巴特拉姆的看法，但是他說不介意外界用其他角度詮釋畫作：「在冷戰時期，《時代》（Time）雜誌曾將《吶喊》放在封面，暗示他們對時局及原子彈的看法。」他續指：「我們也有聽聞，英國人最近用這幅畫表達他們對脫歐的感覺，大家可以用各種方式解讀和欣賞藝術。」

（每日電訊報／每日郵報）