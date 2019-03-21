日本「奧運爺爺」辭世　連看14屆從不缺席　無緣見證2020東京奧運

1964年東京奧運，日本超級奧運粉絲山田直稔首次親身到場為日本打氣，自此再沒缺席過任何一屆的奧運盛會。他的招牌金色禮帽、和服及燦爛笑容，以及對奧運的熱愛，令他有「奧運爺爺」的美譽。 相隔56年東京終於再在2020年舉辦奧運，遺憾的是「奧運爺爺」卻未能再次為日本打氣。這名92歲的「奧運打氣隊長」3月9日因心臟衰竭去世，等不及奧運會「回家」。

奧運爺爺：山田直稔自1964年東京奧運首次入場觀看賽事後，每一屆都有到場棒場。（路透社）

山田直稔非常期待2020年東京奧運，此前在接受採訪時更稱興奮的說：「我一定會活到2020年」，並認為這將成他觀賽生涯的巔峰時刻。

可惜「奧運爺爺」最終未能如願，他創立的公司日前在網站公布消息：「經過92年的歡呼之後，奧運打氣隊長山田直稔在2019年3月9日要永久休息了。」

山田生是一名商人，亦是一位運動愛好者，工作之餘相當熱愛運動賽事。1964年東京奧運，38歲的山田首次入場觀看賽事，及後在1968年又飛到墨西哥觀賞奧運，成為「奧運大叔」。

奧運爺爺：山田是奧運的超級粉絲，他的招牌金色禮帽、和服及燦爛笑容，以及對奧運的熱愛，令他有「奧運爺爺」的美譽。（路透社）

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之後他就再無錯過任何一屆奧運，慕尼黑、蒙特利爾、莫斯科、洛杉磯、首爾、巴塞隆拿、亞特蘭大、悉尼、雅典、北京、倫敦及里約熱內盧奧運都見到他的身影，見證日本運動員的奮戰。金色禮帽、和服及燦爛笑容成為這名「奧運爺爺」的標記，亦成為奧運會的生招牌。

天意弄人，陪伴奧運及日本隊14屆的山田3月9日因心臟衰竭辭世，他的金色禮帽及歡樂身影也成為絕響。

奧運會官方Twitter周一（18）引述國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）形容，「奧運爺爺」是一個真正的「超級」粉絲，大家2020年會在東京想念他。

（綜合報道）