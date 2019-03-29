【政治正確】《獅子王》同兒童文學被指歧視　「左膠」矯枉過正？

當代最強大的意識形態之一，必定要數到「PC」。這並非警察或電腦的簡稱，而是「政治正確」（Political correctness）。 有人認為政治正確能避免冒犯及歧視社會弱勢群體；亦有人形容政治正確是左派的極端主義，被套上種族歧視、性別歧視等政治不正確的帽子，就會永不超生。 凡事走火入魔恐怕都會造成反後果，當政治正確的「審查」蔓延至藝術、文學等創作時，《獅子王》也無可倖免遭質疑歧視，是否矯枉過正？

《頑童歷險記》種族主義 理據：故事講黑人歷史

兩名美國新澤西州非裔眾議員上周四（21日）提出無約束力決議，要求當地學校在課程中刪除馬克吐溫（Mark Twain）的名著《頑童歷險記》 （The Adventures of Huckleberry Finn）。他們認為故事含有種族歧視的描述及刻板印象，可能會讓學生感到被邊緣化或羞辱。

這部兒童文學作品，講述白人主角及黑人奴隸爭取自由的冒險經歷與友情，如此有教育意義的故事何以會與種族歧視扯上關係？

政治正確：美國新澤西州民主黨非洲裔眾議員積遜（Reynolds Jackson）及霍利（Jamel Holley），呼籲當地學校在課程中刪除名著《頑童歷險記》，原因是故事含有種族歧視的描述及刻板印象。（Amazon）

原來，故事背景涉及十九世紀中期美國的黑奴歷史，全書更出現超過200次帶有歧視字眼的「Nigger」（意指黑鬼）。故事自出版以來一直惹人爭議，2011年更有出版商推出經「過濾」版本，以「奴隸」一詞取代「黑鬼」。

不少聲音批評這些舉動是矯枉過正，認為故事主旨正面，外界認借此教育正確歷史及觀念，而非「斬腳趾避沙蟲」忽略國家過去。

政治正確：對於自己的著作被扣上種族歧視帽子，不知馬克吐溫會怎樣想？若他仍在世，未知這位幽默詼諧的演說家會如何回應？（Getty Images）

《獅子王》種族主義 理據：故事中無人類？

《頑童歷險記》被質疑歧視尚可理解，但連講述動物的經典兒童動畫《獅子王》，都逃不過「政治不正確」的指控。

在這套燴炙人口的迪士尼故事中，弒兄篡位的大反派「刀疤」及一眾鬣狗，因毛髮較深色兼口音不純，被質疑是影射黑人；更指「刀疤」的形象有貶低同性戀者之嫌。

甚至有人批評，故事將非洲描述為「一個大型野生動物保護區」，當中並無人類角色，是歧視非洲人及對非洲有刻板印象。按此「邏輯」，恐怕鮮有黑人角色的《多啦A夢》亦會被評為種族主義；小熊維尼也會被指歧視肥人……

政治正確：《獅子王》2019年將會拍成真「人」版搬上大銀幕，不過這套經典卻被指有種族主義及反同性戀形象。（The Lion King Twitter）

以下是《獅子王》被指政治不正確的內容：

我憐憫他所以指控你？

政治正確的風波近乎無日無之，美國聖母大學（University of Notre Dame）3月以貶低土著為由，遮蓋一幅有關哥倫布（Christopher Columbus）發現美洲新大陸的畫作；經典家庭電影《歡樂滿人間》（Mary Poppins）主角在屋頂與煙囪工人跳舞的經典一幕，更被指有辱黑人；接連的「辱華」廣告……

當政治正確淪為「左膠」的指罵，不但會使主流社會對弱勢社群產生不必要的憎恨，更會讓後者慘被隔絕。

（綜合報道）