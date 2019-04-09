日本兩大漫畫雜誌暫時「休戰」　推出期間限定免費版吸引年輕讀者

大家看漫畫時，總會不時遇到這個情節：一眾角色大難當前，就會放下分歧合作抵抗大敵。事實上，遇到困難的不只是故事內的角色，連動漫大國日本的兩間老牌出版社集英社和講談社，都面對同樣問題，結果情節一如故事發展，齊齊攜手合作打天下！

娛樂習慣改變

《朝日新聞》周一（8日）報道，集英社《週刊少年JUMP》和講談社《週刊少年MAGAZINE》的銷量競爭鬥了超過半世紀，雖然互有勝負，不過受到近年智能手機普及和年輕人娛樂方式的改變，導致兩本雜誌銷售減少。兩間出版社於是痛定思痛，鑽研出路，最終決定放下成見，在網上成立「少年JM學園」，將雙方合共164部連載作品免費閱覽。

在公開的作品中，有不少都是享負盛名，包括《進擊的巨人》、《海賊王》、《HUNTER×HUNTER》、《魔導少年》（Fairy Tail）、《七大罪》等，另外亦有多部近期改篇成動畫的作品如《約定的夢幻島》、《鑽石王牌 act II》等。

請按以下圖片了解更多「少年JM學園」公開的作品：

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另類年齡限制

但不是所有人都可以利用「少年JM學園」看免費漫畫，大前提是讀者必需是22歲或以下，而且即使部份漫畫可以讓大家一口氣免費看超過100集，超過上限的話，仍需到所屬的雜誌社網站購買，又或者利用社交平台分享閱讀心得賺取分數，增加免費集數的限額。另外最新連載的集數亦不會在該平台公開。

《週刊少年JUMP》編輯部負責人細野修平表示，兩間出版社的編輯以前就作品放在互聯網上的可能交換意見，最終在2018年11月構思「少年JM學園」方案。他希望年輕讀者利用該平台由第一集開始欣賞作品，從而增加讀者年齡層。

「少年JM學園」由周一開始運作，直到6月10日為止。

（綜合報道）