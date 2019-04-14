世界最大雙體機試飛成功　最快2020年載人造衛星升空

全球最巨型飛機「ROC」在周六（13日）於美國加州首次試飛成功，這架擁有過百米長的雙體飛機，有如巨鵬展翅在空中停留了兩小時後安返回試飛基地，實現微軟前共同創辦人保羅阿倫（Paul Allen）的生前夢想。

微軟共同創辦人保羅阿倫（Paul Allen）2011年公布名為「高空發射」（Stratolaunch）計劃，研發能代替火箭把人造衛星太空船送上近地軌道的巨型飛機。該飛機2017年首次亮相，兩年後終可首次試飛。

試飛於美國加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）一個基地進行，這架名為「ROC」的巨型飛機成功從基地起飛，飛行至高度約1.7萬英呎，逗留兩小時後返航，成功降落試飛基地。

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試飛成功 最快2020年投入服務

「高空發射」（Stratolaunch）計劃主席弗洛伊德（Jean Floyd）形容這次是一次「非常精彩的試飛」，他在聲明中表示這次試飛為太空業另一種升空方式成功踏前一步，期望未來飛上太空可以有如「買張機票一樣簡單」。

Stratolaunch表示，最快可在2020年投入服務，攜帶首個人造衛星飛上天空。

從下望可清楚看見巨大的雙機身，巨型的雙翼設計。雙體設計在航空上雖不是首次，但仍非常罕有。（路透社）

「我們知道阿倫一定會為試飛成功感到驕傲」

傳統火箭升空需要大量燃料，火箭升空後也會隨之拋棄造成浪費。因此各國為升空方法進行研究，降低成本推動發展太空事業。Stratolaunch的原理是利用飛機把人造衛星或太空船載至高空，屆時人造衛星或太空船僅需少量燃料就直接升往近地軌道，而飛機回航後可待第二次升空之用。

飛機ROC是計劃首架試作機，由兩個機身組成，兩邊機翼全長117米，即一個足球場大小。飛機用上6個飛機引擎，共28個車輪承托。

微軟共同創辦人保羅阿倫在2018年10月逝世，無緣目睹自己計劃的飛機升空，這次試飛可謂成功為他實現願望。繼承Vulcan Inc主席與Paul G. Allen信托基金的受託人、保羅阿倫的胞妹Jody Allen表示：「我們知道阿倫一定會為這次試飛成功感到驕傲。」

（路透社）