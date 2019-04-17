【巴黎聖母院大火】從警鐘大作至火災失控的關鍵23分鐘

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火，教堂標誌性的尖塔被熊熊烈火燒至折斷塌下，趕來現場的民眾看得傷心落淚。火災發生後翌日，人們較關注善後工作，以及調查進度。 巴黎檢察官海茨（Rémy Heitz）證實在教堂起火前23分鐘，內部火警鐘已響起。惟消防員卻未能找到任何火頭。 消防員在周一下午6時20分（香港時間周二早上12時20分）第一次接報到場，但而未能找到任何起火的跡象。第二次警鐘在下午6時43分（香港時間周二早上12時43分）再響起，惟再接報到場的消防員稱，已無法阻止正在吞噬拱頂木造結構的大火了。

巴黎檢察官海茨（Rémy Heitz）周二傍晚指出：「我們現階段已知的是，曾經有第一次警鐘，但經檢視後發現沒有火種。然後警鐘在當地時間下午6時43分再響起，發現教堂結構起火」

他說有關聖母院的火災調查將是漫長而複雜的：「我們正處於訪問目擊者的過程中。」

法國內政部副部長努內茲（Laurent Nuñez ）也談及有關撲救火災的黃金時間：「我們現在知道關鍵的撲救時間為15至30分鐘。」他補充說警方及消防部未來48小時會在評估教堂保安以及建築結構安全。

努內茲表示，教堂整體結構狀況良好，但拱頂以及建築物頂部其他部分受損。

（新西蘭先驅報／BBC）