俄羅斯4萬年前小馬遺骸仍有液態血　科學家研究複製品種

俄羅斯的研究人員在西伯利亞的上揚斯克（Verkhoyansk）地區發現一具4.2萬年前的古代小馬遺骸，當中最叫人驚奇的是他們解剖遺骸時，發現體內仍有液態血和尿。科學家希望可以複製這個已經絕種的古代生物。

俄羅斯東北聯邦大學（Northeastern Federal University，NEFU）長毛象博物館館長格里戈里耶夫（Semyon Grigoriev）表示，該具小馬遺骸是由一批尋找長毛象牙人士，2018年夏天在巴塔蓋卡（Batagaika）的凍土層中發現。

他形容該匹小馬應該只出生了兩周，牠可能誤入泥濘而溺斃，有關地區隨時間流逝逐漸演變成現在的凍土層。

格里戈里耶夫提到，小馬遺骸在發現時的狀態完好無缺，身體沒有變形迹象，而且亦罕有地在牠的頭和足部發現毛髮，因此可以知道是更新世（Pleistocene）時代的馬匹顏色，更新世距今260萬年至1.17萬年。

俄羅斯東北聯邦大學長毛象博物館館長格里戈里耶夫（左二）於巴塔蓋卡（Batagaika）的凍土層中發現這匹小馬遺骸，其後在解剖時證實牠的體內仍有液態血和尿。研究團隊希望可以將牠複製，令這種本身已經絕種的馬匹可以重現世上。（俄羅斯東北聯邦大學圖片）

在小馬遺骸內發現液態血和尿更為罕見。格里戈里耶夫指出，通常古代生物遺骸內液體會逐漸蒸發，但以這次發現為例，小馬遺骸由於被埋在冰層內，令牠可以像冷凍保存一樣。

他提到，自己曾在2013年5月於俄羅斯東北海面的小利亞霍夫斯基島（Little Lyakhovsky Island）發現一具同是屬更新世的成年長毛象遺骸，當時牠的體內亦有液態血。

東北聯邦大學目前與韓國秀岩生命工學研究院（Sooam Biotech Research Foundation）的專家合作，希望可以培養出該種小馬的細胞，從而實現複製目標。

惟格里戈里耶夫也提到，該匹小馬的紅血球內沒有含DNA的細胞核，因而要令這品種馬匹重現世上，目前仍是言之尚早。

這具有42000年歷史的小馬遺骸於6月起運往日本作巡迴展覽。（俄羅斯東北聯邦大學圖片）

即使如此，大家仍有機會近距離目睹該具小馬遺骸，牠將於2019年6月至2020年9月期間在日本多個地區巡迴展出。

（美國有線新聞網絡／中央社）