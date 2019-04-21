日本出現疑似Banksy老鼠塗鴉　東京都政府展示作品惹爭議

英國塗鴉大師Banksy一向神出鬼沒，有指早前在日本東京發現疑似他的老鼠塗鴉後，最近在鄰近的茨城縣亦發現類似作品，吸引大批民眾慕名而來拍照留念。

一間位於茨城縣水戶市米澤町的洗衣店最近人頭湧湧，但他們都不是來要求洗衣服務，而是紛紛拍攝店外的一幅畫像。它描繪了一隻手持雨傘的老鼠，身邊還有一個公事包，畫風與Banksy非常相似。

有前來拍照的民眾認為，沒想到可以在茨城縣見到Banksy的作品，而且它與早前在東京發現的非常相似。而洗衣店負責人小沼純一表示，該塗鴉應該是2月左右出現，他指這可能是惡作劇，不過認為暫時將它保留都無妨。

茨城縣已非首次發現疑似Banksy的塗鴉，高萩市高濱町的一處防波堤在3月曾出現他的代表作《氣球女孩》，但各方對於它的真偽都半信半疑。

話回東京發現的塗鴉，東京都政府2018年12月底於港區百合海鷗線日之出站外的一扇防水閘發現老鼠塗鴉，連都知事小池百合子亦親自「朝聖」，成為一時話題。該防水閘其後被拆除保留，她周三（17日）表示該作品會在4月25日至5月8日的黃金周期間於新宿都廳第一座本廳公開展覽，但由於Banksy至今都沒有確認塗鴉的真偽，都政府只會以「疑似Banksy作品」宣傳。

對於小池知事的決定，民眾意見不一，有人批評展覽與對方「不容許在公共地方塗鴉」的原則背道而馳。

（綜合報道）