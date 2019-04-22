【斯里蘭卡連環爆炸】名廚與愛女「最後的早餐」　酒店留影變遺照

斯里蘭卡周日（21日）發生連環爆炸案，該國名廚馬亞鄧恩（Shantha Mayadunne）與愛女葬身科倫坡香格里拉酒店（Shangri-La）。他們生前在酒店內享用早餐，女兒還將大家愉快相聚的照片上載Facebook，豈料數小時後她和媽媽便在兇案中喪生。他們一家有人倖存，但馬亞鄧恩與女兒的合照已變成遺照。

斯里蘭卡運環襲擊：圖為，當地電視名廚馬亞鄧恩（Shantha Mayadunne，右三）與愛女Nilanga Mayadume（右一）最後一張合照。（Nilanga Mayadume Facebook帳戶）

馬亞鄧恩經常亮相電視節目，廣為斯里蘭卡人熟悉。她們一家人在爆炸之前，於科倫坡香格里拉酒店吃早餐，她的女兒Nisanga Mayadunne 開心地在Facebook上載一照合照，寫着「復活節與家人共進早餐」。豈料這成為她今生最後一則貼文。

馬亞鄧恩除主持多個電視烹飪節目外，也是該國第一位參與製作網上烹飪節目的女子。她為多個食物品牌代言、有創辦烹飪學校，且多次獲得國家獎項。

Nisanga Mayadunne的朋友豐塞卡（Radha Fonseca）接受《海灣新聞》（Gulf News）訪問時說，對於Nisanga罹難感到震驚，她說死者生前在大學非常受歡迎，除因她聰明及醒目之外，她的母親讓她更受歡迎。她說馬亞鄧恩是一位出名的廚師，在斯里蘭卡人當中，她廣受尊重，也是一個啟發人心的廚師。

（綜合報道）