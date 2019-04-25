美國海軍擬引入UFO報告指南　讓軍方掌握事態及調查

美國新聞網站《Politico》周二（23日）報道，美國海軍正在起草新的不明飛行物體（UFO）報告指南，若海軍駕駛員認為遇上UFO，他們可以依據一個詳細準則去報告其遭遇，令軍方能掌握事態並進行調查；但報道指出，這並不代表海軍支持海員已經遇上外星飛船的說法。

海軍在聲明中指，「近年有很多關於未經授權或不明的飛行物體，進入各個由軍方控制的範圍及指定領空的報告，因此海軍正在更新和正式化程序，使任何有關這類疑似入侵行為的報告能夠呈交至熟悉情況的權威人士手上。這份草案對艦隊是一個新的訊息，裏面會詳細寫下報告的步驟。」

聲明又指，「這類入侵對海軍及空軍來說既是安全風險，亦存在安全隱患。出於安全考慮，海軍及空軍會認真看待這些報告，並對每一份報告展開調查」；另外一名海軍軍官指出，這項新政策會統一報告的方式，以及將收集任何類型的雷達或其他數據，讓軍方能長期儲存並作進一步分析。

報道稱，五角大樓前軍事情報人員埃利桑多（Luis Elizondo）曾經參與計劃研究UFO，他在2017年告訴美國有線新聞網絡（CNN）指，「有很強說服力的證據，顯示我們在宇宙中並非孤獨」，又稱他們發現「異常及似乎違反空氣動力學定律」的飛行物體。

（綜合報道）