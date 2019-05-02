美國兩女子接受「吸血鬼美容療程」　測試結果證感染愛滋病毒

美國傳媒周三（1日）報道，美國新墨西哥州有2人疑因接受美容療程而感染愛滋病毒（HIV），當地衛生局正在調查事件。

位於新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）的涉事美容院VIP Spa已在2018年9月結束營業。當地衛生局4月29日公布，測試結果顯示，該美容院有兩名客人感染愛滋病，她們同樣曾在2018年5月至9月期間接受注射式美容療程，而且是被同一種病毒感染，增加了她們在美容院被感染的可能。

衛生局現向2018年5月至9月期間曾在這所美容院接受注射療程的顧客免費提供愛滋病毒、乙型肝炎和丙型肝炎測試，逾100人已接受測試。

名媛Kim Kardashian亦曾試過接受「吸血鬼美容療程」，她事後表示：「對我來說太難受太痛了，真的是我經歷過最痛的！這是唯一一種我不會再做的美容療程。」（Instagram）

「吸血鬼美容療程」又稱「PRP（Platelet Rich Plasma）血清美容」，美容師會從客人身上抽血，利用離心機取得血清，再用微針筆將血清打入臉部皮下組織。許多美容院聲稱療程可除皺緊膚，不過，如果筆頭和針筒等用具被重複使用而又未妥善消毒，很可能令客人感染血液傳染病。

名媛Kim Kardashian亦曾試過「吸血鬼美容療程」，她事後表示：「對我來說太難受太痛了，真的是我經歷過最痛的！這是唯一一種我不會再做的美容療程。」

（綜合報道）