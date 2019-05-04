意大利蛇節夠驚嚇　街頭「人蛇混雜」似恐怖片？

5月1日除了是眾所周知的勞動節外，在意大利小鎮科庫洛（Cocullo）卻有另一個渾然不同的傳統節日。當地居民每年都會慶祝「蛇節」（Festa dei Serpari），他們會把捉來的蛇放在聖多梅尼科雕像上，然後再抬着雕像在鎮上遊行。 這個節日在傳統上應是5月首個周四，但由於5月1日是公眾假期，他們提前慶祝。民眾周三（1日）帶着自己的蛇走上街頭，連小童也對這種滑溜溜的動物毫不畏懼。

只有200餘人居住的科庫洛，位於意大利中部阿布魯佐（Abruzzo）。「蛇節」源自於10世紀末，當時來自翁布里亞（Umbria）的傳教士聖多梅尼科在科庫洛居住約7年時間。

他在離開之際把他的一顆牙齒贈予居民，他們把它作為聖物保存至今，直到現在，那顆牙齒還儲藏在當地一間教堂內。有歷史學家認為，這個節日源於古羅馬蛇神Angitia，他們覺得居住在意大利中部的古人曾崇拜過這位能控制蛇的女神。

意大利蛇節：意大利小鎮科庫洛（Cocullo）5月1日舉行年度遊行活動慶祝「蛇節」，身穿傳統服裝的信徒把蛇捧在手上，滿臉虔誠地仰望。（GettyImages）

捉蛇人會在儀式前1個月就開始準備捕捉在野外生活的蛇，直到當天再把牠們放出來。他們在儀式前會先把自己捕捉到的蛇放置在聖多梅尼科雕像上，直至雕像幾乎完全被活蛇覆蓋，才出發遊行。

節日當天，城鎮廣場站滿大批民眾，一些信眾把蛇放到聖多梅尼科雕像「身上」，亦有不少人把蛇放在自己甚至是孩子的身上。

路上非常熱鬧，有民眾在吶喊和鼓掌，也有樂手在場演奏手風琴和銅管樂器。捉蛇人會在遊行結束後把蛇放回野外，然後明年再重新捕獵。

意大利蛇節：捉蛇人5月1日讓之前抓來的野生活蛇爬上聖多梅尼科（San Domenico）的雕像，直至幾乎掩蓋整個神像。（GettyImages）

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（綜合報道）